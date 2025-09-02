Të paktën 33 persona, përfshirë kërkues ndihmash, u vranë nga ushtria izraelite në Rripin e Gazës herët të martën, sipas mjekëve.
Një burim mjekësor tha se katër persona u vranë dhe të tjerë u plagosën kur dronët izraelitë goditën një grup civilësh në Jabalia, në veri të Rripit të Gazës.
Nëntë persona u vranë në sulmet izraelite që shënjestruan ndërtesa banimi në lagjen Sheikh Ridwan të qytetit të Gazës, në veri të Rripit të Gazës.
Dymbëdhjetë të tjerë humbën jetën kur ushtria izraelite shënjestroi një ndërtesë në lagjen Tel Hawa të të njëjtit qytet. Tre të tjerë u vranë kur avionët luftarakë izraelitë shënjestruan një pikë shpërndarjeje ndihmash në lagje.
Në jug të Rripit të Gazës, ushtria izraelite hapi zjarr ndaj civilëve që prisnin ndihma në Khan Younis, duke vrarë pesë persona dhe duke plagosur të tjerë.