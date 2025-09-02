BOTA
1 minuta leximi
Ushtria izraelite vret 33 palestinezë të tjerë, përfshirë kërkues ndihmash, në Rripin e Gazës
Në jug të Rripit të Gazës, ushtria izraelite hapi zjarr ndaj civilëve që prisnin ndihma në Khan Younis, duke vrarë pesë persona dhe duke plagosur të tjerë.
Ushtria izraelite vret 33 palestinezë të tjerë, përfshirë kërkues ndihmash, në Rripin e Gazës
Ushtria izraelite vret 33 palestinezë të tjerë, përfshirë kërkues ndihmash, në Rripin e Gazës / AA
2 Shtator 2025

Të paktën 33 persona, përfshirë kërkues ndihmash, u vranë nga ushtria izraelite në Rripin e Gazës herët të martën, sipas mjekëve.

Një burim mjekësor tha se katër persona u vranë dhe të tjerë u plagosën kur dronët izraelitë goditën një grup civilësh në Jabalia, në veri të Rripit të Gazës.

Nëntë persona u vranë në sulmet izraelite që shënjestruan ndërtesa banimi në lagjen Sheikh Ridwan të qytetit të Gazës, në veri të Rripit të Gazës.

Të sugjeruara

Dymbëdhjetë të tjerë humbën jetën kur ushtria izraelite shënjestroi një ndërtesë në lagjen Tel Hawa të të njëjtit qytet. Tre të tjerë u vranë kur avionët luftarakë izraelitë shënjestruan një pikë shpërndarjeje ndihmash në lagje.

Në jug të Rripit të Gazës, ushtria izraelite hapi zjarr ndaj civilëve që prisnin ndihma në Khan Younis, duke vrarë pesë persona dhe duke plagosur të tjerë.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us