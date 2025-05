Me anë të një ceremonie, sot zyrtarisht u bë inaugurimi I fluturimeve Istanbul-Ohër të linjës ajrore Turkish Airlines.

Me këtë destinacion, Ohri u bë destinacioni i dytë i Turkish Airlines në Maqedoninë e Veriut pas Shkupit, i 123-ti në Evropë dhe i 353-ti në mbarë botën.

Fluturimi TK 1011 i Turkish Airlines, i cili u ngrit nga Aeroporti i Istanbulit, u mirëprit me një ceremoni në Aeroportin e Ohrit.

Pas ceremonisë së mirëseardhjes u mbajt konferencë për shtyp ku morën pjesë kryeministri I Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, ministri I Transportit Aleksandar Nikoloski, ambasadori I Türkiyes në Shkup Fatih Ulusoy, drejtori I përgjithshëm I Turkish Airlines, Bilal Ekşi, zëvendësdrejtori I përgjithshëm Ahmet Oladı, shefi I bordit ekzekutiv të “TAV Airports” Serkan Kaptan dhe zyrtarë të tjerë.

Kryeministri Mickoski vuri në dukje se Maqedonia e Veriut ka potencial të bëhet një lokacion i rëndësishëm qendror në transportin ajror për shkak të vendndodhjes së saj strategjike në Ballkan.

Duke theksuar qeveria po punën në mënyrë aktive në këtë drejtim, Mickoski tha: “Realizimi i fluturimeve të reja ajrore do të thotë lidhje më të shpejta dhe më të lehta me botën, rritje të turizmit, mundësi të reja ekonomike dhe avancim të imazhit të vendit tonë’.

Ministri Nikoloski po ashtu tha vendi ka dhjetë destinacione të reja drejt Maqedonisë së Veriut dhe se dy prej tyre janë planifikuar për në Ohër dhe tetë të tjera për kryeqytetin Shkup.

Nikoloski falënderoi Turkish Airlines për zgjedhjen e Ohrit si destinacion të ri dhe tha: “Kjo është me të vërtetë një punë e madhe për këtë aeroport dhe do të sjellë një dimension të ri.

Ky fluturim direkt do të ketë rëndësi të madhe edhe për turizmin, por edhe për zhvillimin e biznesit dhe komunikimit”.

Ndërkaq, ambasadori Ulusoy e nisi fjalën e tij duke shprehur ngushëllimet për viktimat e zjarrit në qytetin e Koçanit, duke shtuar se 12 persona të lënduar këtu janë sjellë në Turqi për mjekim.

“Të lënduarit që do të shërohen në vendin tonë do të kthehen në vendin e tyre me një fluturim të Turkish Airlines. Me këtë rast dëshirojmë të shprehim se jemi gjithmonë në solidaritet me vendin mik dhe vëlla, Maqedoninë e Veriut", tha ai.

Ulusoy, i cili preku rëndësinë e fillimit të fluturimeve me Ohrin, tha: "Numri i fluturimeve javore midis Istanbulit dhe Shkupit, duke përfshirë Turkish Airlines, aktualisht është mbi 30. Rritja e këtij numri me fluturimet e Ohrit na bën edhe më të lumtur. Fluturimet për në Ohër do të sjellin jo vetëm pasagjerë nga Türkiye, por edhe pasagjerë transit nga pjesë të ndryshme të botës në këtë qytet”.

"Kontribut në zhvillimin e marrëdhënieve midis dy vendeve"

Drejtori i përgjithshëm i Turkish Airlines, Bilal Ekşi, theksoi se fluturimet do të kontribuojnë në zhvillimin e marrëdhënieve tregtare dhe kulturore midis dy vendeve.

“Do të jemi të nderuar të kontribuojmë në miqësinë midis dy vendeve me fluturimet tona të planifikuara të jenë katër herë në javë. Ohri, me historinë, natyrën dhe kulturën e tij, do të jetë një destinacion unik në rrjetin tonë të fluturimeve. Ne do të presim mysafirët tanë si linja ajrore më e mirë në Evropë. Do t’i shoqërojmë me cilësinë tonë në udhëtimin e tyre për në Ohër”, tha Ekşi.

Shefi i bordit ekzekutiv i TAV Airports, Serkan Kaptan, po ashtu deklaroi se kanë katërfishuar numrin e pasagjerëve duke investuar rreth 300 milionë euro në dy aeroportet e vendit.

Ceremonia përfundoi me një fotografi kujtimi.