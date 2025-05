Rusia njoftoi të mërkurën se puna për një memorandum që do t’i përcaktojë parimet kyç për vendosjen e paqes me Ukrainën është në fazën përfundimtare.

“Puna është në fazën përfundimtare. Ky dokument do të publikohet së shpejti,” tha zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, të mërkurën në Moskë, duke shtuar se nuk ka informacion mbi përparimin nga ana e Ukrainës.

Ai tha se Rusia po ashtu po përgatitet për raundin e ardhshëm të negociatave me Ukrainën dhe se kontaktet me ShBA-në do të vazhdojnë.

Peskov tha se Uashingtoni po bën përpjekje “të konsiderueshme” për një zgjidhje paqësore të luftës në Ukrainë, e cila tashmë ka hyrë në vitin e katërt, duke falënderuar presidentin amerikan Donald Trump për përpjekjet e tij personale në ndërmjetësim.

Trump dhe homologu i tij rus, Vlladimir Putin, biseduan më 19 maj në telefon për më shumë se dy orë dhe ranë dakord që Rusia të bashkëpunojë me Ukrainën për hartimin e një memorandumi paqeje.

Më herët, të dyja palët zhvilluan bisedimet e para direkte në Istanbul pas tre vitesh, ku ranë dakord për shkëmbimin e nga 1.000 të burgosur lufte dhe për vazhdimin e negociatave për armëpushim.

Peskov refuzoi të fliste për përmbajtjen e draftit, duke theksuar se procesi duhet të mbetet “diskret dhe jo publik.”

Ai shtoi se asnjëra palë në konflikt nuk do të sakrifikojë interesat e saj kombëtare. “Ashtu si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Rusia ka interesat e saj kombëtare që për ne janë mbi gjithçka, dhe mbi gjithçka për presidentin tonë.”

Sa i përket datës së raundit të ardhshëm të bisedimeve për paqe, ai tha se ende nuk është marrë një vendim.

“Po punohet për një dokument me listën e kushteve për një armëpushim të përkohshëm dhe ndalimin e zjarrit. Ndërkohë, ‘operacioni special ushtarak’ vazhdon,” deklaroi ai.

Lidhur me një takim të mundshëm midis Putinit dhe presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, Peskov tha se një takim i tillë “duhet të jetë rezultat i marrëveshjeve konkrete midis dy delegacioneve në fusha të ndryshme.”