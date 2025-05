Avioni me mbi 60 pasagjerë rrëzohet afër Uashingtonit

Një aeroplan pasagjerësh u përplas në ajër me një helikopter ushtarak dhe u rrëzua në lumin Potomac në Uashington të mërkurën në mbrëmje, raportuan autoritetet,. "Një avion rajonal i PSA Airlines Bombardier CRJ700 u përplas në ajër me një helikopter ushtarak Sikorsky H-60 ​​ndërsa po i afrohej pistës 33 në Aeroportin Kombëtar të Uashingtonit Reagan rreth orës 21:00 me orën lokale", tha Administrata Federale e Aviacionit (AFA).