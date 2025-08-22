BOTA
Komanda Qendrore e ShBA-ve: Anëtar i lartë i DAESh-it është vrarë në veri të Sirisë
“Do të vazhdojmë të ndjekim terroristët e DAESh-it në gjithë rajonin me vendosmëri të palëkundur”, thotë komandanti i CENTCOM-it.
Komanda Qendrore e ShBA-së (CENTCOM) njoftoi të premten se gjatë një bastisjeje në Atimah, në veri të Sirisë, forcat e saj kanë vrarë një anëtar të lartë të DAESh-it dhe financues kyç të grupit.

Bastisja, e kryer më 19 gusht, eliminoi figurën e DAESh-it e cila “kishte lidhje të gjera brenda rrjetit të DAESh-it në rajon, duke përbërë një kërcënim të drejtpërdrejtë për forcat amerikane, forcat e Koalicionit dhe Qeverinë e re siriane.”

“Do të vazhdojmë të ndjekim terroristët e DAESh-it me vendosmëri të palëkundur, në gjithë rajonin,” tha ADM Brad Cooper, komandant i CENTCOM. 

“Së bashku me partnerët dhe aleatët tanë, CENTCOM mbetet i përkushtuar për të siguruar mposhtjen përfundimtare të DAESh-it dhe mbrojtjen e territorit amerikan.”


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
