20 orë më parë
Komanda Qendrore e ShBA-së (CENTCOM) njoftoi të premten se gjatë një bastisjeje në Atimah, në veri të Sirisë, forcat e saj kanë vrarë një anëtar të lartë të DAESh-it dhe financues kyç të grupit.
Bastisja, e kryer më 19 gusht, eliminoi figurën e DAESh-it e cila “kishte lidhje të gjera brenda rrjetit të DAESh-it në rajon, duke përbërë një kërcënim të drejtpërdrejtë për forcat amerikane, forcat e Koalicionit dhe Qeverinë e re siriane.”
“Do të vazhdojmë të ndjekim terroristët e DAESh-it me vendosmëri të palëkundur, në gjithë rajonin,” tha ADM Brad Cooper, komandant i CENTCOM.
“Së bashku me partnerët dhe aleatët tanë, CENTCOM mbetet i përkushtuar për të siguruar mposhtjen përfundimtare të DAESh-it dhe mbrojtjen e territorit amerikan.”
BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë