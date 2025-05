Projekti tradicional "Shkolla Rinore Köprü 2025" me organizim të Shoqatës "Köprü" në bashkëpunim me Kryesinë e Turqve Jashtë Vendit dhe Komuniteteve Mike (YTB), zyrtarisht filloi me punë mbrëmë.

Përfaqësues të institucioneve dhe organizatave turke në vend, deputeti turk në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, Salih Murat, studentë dhe nxënës, si dhe shumë të ftuar morën pjesë në aktivitetin e mbajtur në "Qendrën e Inovacionit" InnoX, që vepron në kuadër të Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik (IBU).

Në fjalën e tij në aktivitet, Murat tha se rëndësia që i është dhënë këtij projekti nga organizatorët dhe përkushtimi që ata treguan meritojnë çdo lloj vlerësimi.

"Shoqata 'Köprü' ka luajtur një rol të madh në forcimin e identitetit të komunitetit turk në Maqedoninë e Veriut për 30 vjet me të gjitha aktivitetet e saj kulturore, arsimore dhe rinore", tha ai.

Drejtori i Departamentit të Marrëdhënieve Kulturore dhe Sociale pranë YTB-së, Zülgaip Akkuş, vuri në dukje se projekti i Shkollës Rinore Ballkanike është bërë një projekt i rëndësishëm në të gjithë gjeografinë e Ballkanit brenda një periudhe prej 10 vitesh.

Akkuş njoftoi se ata po realizojnë programet hapëse të projektit me 14 organizata partnerë në tetë vende të Ballkanit.

"Si YTB, ne po festojmë gjithashtu 15-vjetorin tonë këtë vit. Ne jemi një institucion i ri. Siç i ka hije këtij titulli, siç i ka hije Shkollës Rinore, ne jemi një institucion i ri. Ne jemi një institucion me punonjës të rinj dhe një kryetar të ri", u shpreh Akkuş.

Kryetari i Shoqatës Köprü, Hüsrev Emin, informoi se do të organizohen punëtori në shtatë kategori të ndryshme me qëllim që të kontribuojnë në zhvillimin personal të të rinjve.

"Qëllimi ynë kryesor është të drejtojmë jetën tuaj, të kontribuojmë në zhvillimin tuaj personal, të zhvillojmë botën tuaj mendore duke bërë miq të rinj dhe duke qenë në mjedise të reja." theksoi Emin.

Projekti i Shkollës Rinore Köprü përbëhet nga tre faza, programe edukative, programe kulturo-artistike dhe udhëtime kulturore.

Projekti, në të cilin do të marrin pjesë 170 nxënës dhe studentë, do të zgjasë afërsisht 8 deri në 10 javë me shtatë punëtori në kategori të ndryshme.