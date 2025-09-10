BOTA
1 minuta leximi
Komentatori konservator amerikan, Charlie Kirk, qëllohet me armë në një aktivitet në universitet
Drejtori i FBI-së, Kash Patel, tha se byroja po “monitoron nga afër raportet për të shtënat tragjike që përfshijnë Charlie Kirkun”.
Komentatori konservator amerikan, Charlie Kirk, qëllohet me armë në një aktivitet në universitet
Komentatori konservator amerikan, Charlie Kirk, qëllohet me armë në një aktivitet në universitet / Reuters
20 orë më parë

Komentatori politik konservator amerikan, Charlie Kirk, u qëllua gjatë një eventi universitar në shtetin perëndimor Utah sot, sipas zyrtarëve dhe një videoje të dëshmitarëve.

Drejtori i FBI-së, Kash Patel, tha se byroja po “monitoron nga afër raportet për të shtënat tragjike që përfshijnë Charlie Kirkun”.

“Agjentët do të jenë në vendngjarje shpejt dhe FBI-ja mbështet plotësisht reagimin dhe hetimin në vazhdim”, shkroi Patel në rrjetin social me bazë në ShBA X.

Pamjet e kalimtarëve të postuara në mediat sociale duket se e tregojnë Kirkun të ulur nën një tendë ndërsa u drejtohej qindra studentëve të mbledhur në “Utah Valley University” kur dëgjohet sikur një e shtënë me armë zjarri, ndërsa Kirk bie dhe studentët fillojnë të iknin masivisht.

Të sugjeruara

Universiteti nuk iu përgjigj thirrjeve dhe emaileve të shumta për koment. Nuk është e qartë nëse është arrestuar ndonjë i dyshuar.

 


Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us