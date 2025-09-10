Komentatori politik konservator amerikan, Charlie Kirk, u qëllua gjatë një eventi universitar në shtetin perëndimor Utah sot, sipas zyrtarëve dhe një videoje të dëshmitarëve.
Drejtori i FBI-së, Kash Patel, tha se byroja po “monitoron nga afër raportet për të shtënat tragjike që përfshijnë Charlie Kirkun”.
“Agjentët do të jenë në vendngjarje shpejt dhe FBI-ja mbështet plotësisht reagimin dhe hetimin në vazhdim”, shkroi Patel në rrjetin social me bazë në ShBA X.
Pamjet e kalimtarëve të postuara në mediat sociale duket se e tregojnë Kirkun të ulur nën një tendë ndërsa u drejtohej qindra studentëve të mbledhur në “Utah Valley University” kur dëgjohet sikur një e shtënë me armë zjarri, ndërsa Kirk bie dhe studentët fillojnë të iknin masivisht.
Universiteti nuk iu përgjigj thirrjeve dhe emaileve të shumta për koment. Nuk është e qartë nëse është arrestuar ndonjë i dyshuar.