Anëtarësia e Partisë Liberale do të zgjedhë sot një lider të ri dhe kryeministër të ardhshëm nga një garë me katër kandidatë.

Kryeministri i ri do të trashëgojë një vend që mund të përballet me një katastrofë ekonomike nëse Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, realizon kërcënimin e tij për të vendosur tarifa 25% mbi mallrat kanadeze të importuara. Kjo është, ndoshta, kriza më e madhe që ka përjetuar Kanadaja që nga Lufta e Dytë Botërore.

Kryeministri aktual Justin Trudeau, i përballur me pakënaqësi të forta brenda partisë dhe një rënie të madhe në sondazhet publike, njoftoi se do të qëndronte në detyrë deri në zgjedhjen e një lideri të ri dhe më pas do të largohej. Ai ka fituar tre zgjedhje në 10 vitet e fundit.

Lajmi për largimin e Trudeau, i cili ishte bërë shumë i papëlqyer, shkaktoi një rritje të menjëhershme në sondazhet e Partisë Liberale, duke reduktuar ndjeshëm epërsinë me dy shifra të Partisë Konservatore në opozitë.

Kush janë kandidatët?

Personi që do të zëvendësojë Trudeau si lider i Partisë Liberale do të bëhet kryeministër pas një periudhe të shkurtër tranzicioni. Kjo, nga ana tjetër, do të çojë në zgjedhje të përgjithshme pas një votëbesimi në Dhomën e Komunave, i cili mund të ndodhë në çdo moment pas 9 marsit.

Lideri i ri do të zgjidhet nga një garë mes ish-guvernatorit të Bankës së Kanadasë, Mark Carney; ish-zëvendës kryeministres Chrystia Freeland; ish-ministres së kabinetit Karina Gould dhe ish-deputetit Frank Baylis.

Sondazhet tregojnë se Carney, i cili nuk ka hyrë më parë në politikë, është favorit për të fituar.

Kush ka të drejtë vote?

Personat që janë regjistruar si anëtarë të Partisë Liberale kanë të drejtë të votojnë. Votimi bëhet online dhe deri më 30 janar, rreth 400,000 njerëz ishin regjistruar për të votuar. Votimi mbyllet të dielën në orën 15:00 me orën e Lindjes (19:00 GMT).

Ka gjithsej 343 rajone elektorale liberale në të gjithë Kanadanë dhe secili kandidat fiton pikë bazuar në numrin e votave që merr.

Nëse asnjë kandidat nuk siguron mbi 50% të pikëve totale në raundin e parë, kandidati me më pak vota eliminohet. Pikët e tij më pas shpërndahen te kandidatët e tjerë bazuar në rezultatet e tyre në secilin rajon.

Lufta tregtare e nisur nga Trump dhe tarifat e tij do të jenë prioriteti kryesor i liderit të ri.