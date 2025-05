Republika Turke e Qipros Veriore (RTQV) është shndërruar në një koshere e zhurmshme inovacioni, shpikjeje dhe frymëzimi ndërsa TEKNOFEST RTQV 2025 po zhvillohet pas një hapjeje spektakolare në aeroportin e vjetër Ercan.

Festivali, festimi kryesor i shkencës, hapësirës ajrore dhe teknologjisë së gjeneratës tjetër të Türkiyes, po e kthen Lefkosan në zemrën rrahëse të botës globale të teknologjisë për katër ditë emocionuese.

Organizuar nga Fondacioni Turk i Teknologjisë (T3) dhe Ministria e Industrisë dhe e Teknologjisë e Türkiyes, dhe mbajtur nën kujdesin e Presidencës së RTQV-së, ky festival me oktan të lartë shënon herën e dytë që TEKNOFEST ndërmerr përtej kufijve të Türkiyes, pas debutimit të tij në Azerbajxhan në 2022.

Nga ëndërrimtarët tek vepruesit: Talenti i teknologjisë shkëlqen fort!

Këtë vit, më shumë se 47.000 kandidatë nga 22 vende hodhën kapelet e tyre në unazën e TEKNOFEST.

Pas një konkursi të ashpër, 1.083 finalistë nga 268 ekipe arritën në ngjarjen kryesore, me novatorë gra dhe burra që shfaqën shkëlqimin në gjashtë kategori kryesore të konkurrencës dhe 13 nënfusha emocionuese-mendoni hapësirën ajrore, robotikën, AI dhe më shumë.

Midis tyre ishin qindra fëmijë, të cilët angazhoheshin me padurim në punëtori praktike, brohoritnin në betejat e robotikës dhe madje fluturonin me dronë për herë të parë. Sytë e tyre shkëlqenin nga kurioziteti dhe gëzimi, ndërsa festivali e ktheu shkencën komplekse në zbulim lozonjar dhe kujtime të paharrueshme.

Çdo cep i vendodhjes gumëzhin me energji. Me 116 stenda, duke përfshirë gjigantë të teknologjisë si ASELSAN, TUSAS, HAVELSAN, ROKETSAN dhe BAYKAR, festivali është pjesërisht panair shkencor, pjesërisht karnaval inovacioni.

Këtu e ardhmja nuk po diskutohet thjesht, ajo po dëshmohet.

Fluturues të lartë dhe mahnitës të qiellit

Çfarë është një festival teknologjie pa pak dramë në qiell? TEKNOFEST RTQV 2025 ofron ekrane ajrore mahnitëse nga më të mirat e Türkiyes.

Prisni të shihni helikopterët Bayraktar AKINCI dhe TB2, HURKUŞ, ANKA, AKSUNGUR, ATAK dhe sigurisht, të preferuarat e turmës si Yjet Turke dhe SOLOTURK duke prerë retë me stil.

Dhe nuk është vetëm për kërkuesit e emocioneve, familjet dhe fëmijët kureshtarë kujdesen mirë.

Nga shfaqjet e planetarëve dhe fluturimet e simuluara deri te punëtoritë shkencore dhe përvojat praktike me dronët dhe robotët, TEKNOFEST është një shesh lojërash me sensorë të plotë për çdo gjeneratë dashamirës të teknologjisë.

Aty ku shkenca takohet me spektaklin

TEKNOFEST RTQV 2025 nuk është thjesht fjalë: por ngrihet lart me kuptimin e plotë të fjalës.

Me shfaqje ajrore, gara teknologjike, koncerte, ekspozita, seminare dhe madje edhe një zonë eksperience me temë hapësinore, nuk ka mungesë të faktorit wow. Vetëm në ditën e hapjes, 62.000 vizitorë vërshuan vendin, shumë me sy hapur, shumë të frymëzuar.

Qoftë nëse je një kodues i ri, një inxhinier me sy yje, një fëmijë kurioz ose thjesht dikush që i pëlqen gjërat që fluturojnë dhe bien, ky festival ka diçka për ty.

Ndërsa ishulli i xhevahirëve të Mesdheut mirëpret të ardhmen, një gjë është e qartë: TEKNOFEST RTQV nuk po ndërton vetëm drone ose raketa, por po ndërton ëndrra.