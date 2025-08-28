Të paktën katër persona u vranë nga sulmet izraelite në Rripin e Gazës të shkatërruar nga lufta të enjten, sipas mediave lokale.
Agjencia shtetërore e lajmeve Wafa raportoi se një grua palestineze dhe fëmija i saj u vranë në një sulm në kampin e refugjatëve Bureij në pjesën qendrore të Gazës.
Një civil u vra dhe të tjerë u plagosën kur avionët luftarakë izraelitë goditën një apartament banimi në lagjen Al-Rimal në perëndim të Gazës.
Disa persona të tjerë u plagosën nga sulmet izraelite që kishin në shënjestër tendat ku ishin strehuar palestinezë të zhvendosur në kampin e refugjatëve Shati të Gazës.
Dronët izraelitë goditën zonën qendrore të Khan Younis, në jug të Gazës, duke vrarë një person dhe plagosur një fëmijë në një tendë refugjatësh.
Izraeli ka vrarë gati 63,000 palestinezë në Gaza që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me uri masive.