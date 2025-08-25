TÜRKİYE
Erdoğan: Türkiye do t’i lërë pas vetes të gjitha kërcënimet terroriste
“Do të vazhdojmë të ecim me vetëbesim, duke ditur çfarë bëjmë dhe çfarë synojmë, me hapa vendimtarë drejt një Türkiye pa terror”, tha presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan.
25 Gusht 2025

Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan deklaroi të hënën se vendi i tij po i afrohet fazës përfundimtare të çlirimit nga terrorizmi, duke i këshilluar qytetarët të jenë edhe pak më të durueshëm.

“Tani po i afrohemi fazës përfundimtare. Me edhe pak durim, edhe pak përpjekje dhe vëmendje të kujdesshme, nëse e do Zoti, do ta kalojmë këtë pengesë të fundit dhe me lehtësi do të arrijmë objektivin tonë të shumëkërkuar”, tha Erdoğan në fjalimin e tij drejtuar kombit me rastin e 954-vjetorit të fitores në Malazgirt.

Duke theksuar vendosmërinë e Ankarasë për të ecur drejt një Türkiye pa terrorizëm, Erdoğan tha se do të ndërtojnë një të ardhme të ndritur për vendin.

“Do të vazhdojmë të ecim me vetëbesim, duke ditur çfarë bëjmë dhe çfarë synojmë, me hapa vendimtarë drejt një Türkiye pa terror që shqetëson armiqtë tanë. Pa e tradhtuar besimin e dëshmorëve dhe veteranëve tanë, së bashku do të ndërtojmë një Türkiye të ndritur të përqendruar në paqe, qetësi dhe dashamirësi”, u shpreh ai.

PKK-ja, të cilën Türkiye, ShBA-ja dhe BE-ja e konsiderojnë organizatë terroriste, në maj thirri një kongres dhe shpalli shpërbërjen e saj, pas thirrjes së bërë në shkurt nga udhëheqësi i saj i burgosur Abdullah Öcalan për t’i dhënë fund sulmeve shumëdekadëshe.

Më 11 korrik, një grup prej 30 terroristësh të PKK-së, mes tyre 15 gra, u dorëzuan dhe shkatërruan armët e tyre në provincën irakiane Sulaymaniyah duke i hedhur në një kazan të ndezur.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
