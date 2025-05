Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova tha se negociatat me ShBA-në do të zhvillohen nesër në Istanbul.

Në konferencën për shtyp në Moskë, lidhur me marrëdhëniet me ShBA-në, Zakharova tha se në rend dite është çështja e takimit të delegacioneve ruse dhe amerikane. "Nesër do të mbahet raundi i dytë i konsultimeve me ShBA-në. Vendi, formati dhe pjesëmarrësit e negociatave nuk kanë ndryshuar. Konsultimet do të mbahen në Istanbul", tha ajo.

Pasi informoi se delegacioni i Rusisë do të kryesohet nga ambasadori rus në Washington, Alexander Darchiev ndërsa delegacioni amerikan do të kryesohet nga zëvendësndihmës sekretarja amerikane e Shtetit për Rusinë dhe Evropën Qendrore Sonata Coulter, Zakharova tha se në takim do të jenë të pranishëm edhe përfaqësues të Ministrive të Jashtme nga të dyja vendet.

"Takimi do të mbahet për heqjen e pengesave që vështirësojnë aktivitetet diplomatike mes dy vendeve", theksoi Zakharova. Më tej u theksua se takimi do të mbahet në Konsullatën e Përgjithshme Ruse në Istanbul.

-Bisedimet Rusi-ShBA

Delegacionet ruse dhe amerikane u takuan për herë të parë më 18 shkurt në kryeqytetin e Arabisë Saudite, Riad, ku diskutuan për çështjet që lidhen me rivendosjen e marrëdhënieve dypalëshe dhe zgjidhjen e krizës në Ukrainë.

Delegacionet e ShBA-së dhe Rusisë zhvilluan takimin e tyre të parë në Istanbul më 27 shkurt në rezidencën e Konsullatës së Përgjithshme të ShBA-së në Istanbul për të diskutuar aktivitetet e ambasadës në kuadër të normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Takimi në Arnavutköy zgjati afërsisht 6 orë e gjysëm.

Türkiye vazhdon vendosmërinë e saj për të kontribuar për paqe dhe për të mirëpritur bisedimet.