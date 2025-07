Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, tha se është "i zhgënjyer, por nuk ka mbaruar" me homologun e tij rus, Vladimir Putin, raportoi BBC.

"Jam i zhgënjyer me të, por nuk kam mbaruar me të. Por jam i zhgënjyer me të", tha Trump në një telefonatë ekskluzive me BBC-në kur u pyet nëse "kishte mbaruar" me Putinin.

Kur u pyet nëse i besonte Putinit, Trump tha: "Nuk i besoj pothuajse askujt".

Intervista erdhi pasi Trump zbuloi të hënën një qasje më të ashpër ndaj Rusisë lidhur me luftën e saj në Ukrainë, duke premtuar një furnizim të ri me raketa dhe armë të përparuara për Kievin, dhe duke i dhënë Moskës një afat 50-ditor për të rënë dakord për një armëpushim ose të përballet me tarifa dytësore "shumë të rënda".

Sipas raportit, Trump tha se kishte menduar se një marrëveshje me Rusinë ishte në pah katër herë të ndryshme.

Ai tha se ShBA-ja "punon" për t'i dhënë fund luftës së vazhdueshme në Ukrainë.

"Do të zhvillojmë një bisedë të shkëlqyer. Do të them: 'Kjo është mirë, mendoj se jemi afër përfundimit', dhe pastaj ai do të shkatërrojë një ndërtesë në Kiev", tha ai, sipas raportit.

Kur u pyet nëse ai ende mendon se NATO është "e vjetruar", Trump tha: "Jo. Mendoj se NATO tani po bëhet e kundërta e kësaj", sepse aleanca "po paguante faturat e veta".

Trump tha se ai ende beson në mbrojtjen kolektive, pasi ajo u lejon kombeve më të vogla të mbrohen nga kundërshtarët më të fuqishëm.