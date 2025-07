Komisioni Evropian prezantoi të hënën udhëzime të reja dhe paraqiti një prototip aplikacioni për verifikimin e moshës, si pjesë e përpjekjeve më të gjera për të rritur sigurinë e të miturve në internet, në kuadër të Ligjit për Shërbimet Digjitale (DSA).

Udhëzimet shpjegojnë në detaje se si platformat digjitale mund t'i mbrojnë më mirë fëmijët nga rreziqet onlajn si dizajnet që shkaktojnë varësi, ngacmimi kibernetik, përmbajtja e dëmshme dhe kontaktet e padëshiruara.

Gjithashtu, saktësohet se kur dhe si duhet të realizohet verifikimi i moshës, veçanërisht për shërbimet me rrezik të lartë, si platformat me përmbajtje për të rritur.

Komisioni Evropian prezantoi një element kyç të kësaj iniciative: prototipin e një aplikacioni për verifikimin e moshës i cili është zhvilluar për të ruajtur privatësinë e përdoruesve.

Aplikacioni u mundëson përdoruesve të dëshmojnë se janë mbi 18 vjeç pa zbuluar të dhëna personale si data e lindjes apo identiteti.

Ky aplikacion fillimisht do të testohet në Danimarkë, Francë, Greqi, Itali dhe Spanjë. Testimet do të kryhen në bashkëpunim me platformat online, përfshirë edhe ofruesit e përmbajtjes për të rritur. Në varësi të rezultateve, ky mjet mund të përshtatet edhe për sektorë të tjerë, si shitja e alkoolit.

Ky projekt i përbashkët paraqet një hap të rëndësishëm drejt zbatimit të Ligjit për Shërbimet Digjitale (DSA) dhe promovon një qasje të qëndrueshme për verifikimin e moshës, që mbron privatësinë në të gjithë BE-në.

“Sigurimi i mbrojtjes së fëmijëve dhe të rinjve tanë në internet është me rëndësi të madhe për këtë Komision”, tha Henna Virkkunen, zëvendëspresidente ekzekutive për sovranitet teknologjik, siguri dhe demokraci.

Ajo theksoi se platformat nuk kanë asnjë justifikim për të vazhduar me praktika që i vënë në rrezik fëmijët.