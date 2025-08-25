Disa qindra profesionistë italianë dhe ndërkombëtarë të kinemasë kanë nënshkruar një letër të hapur, duke i bërë thirrje Festivalit të Filmit të Venecias, i cili hapet të mërkurën, ta njohë krizën humanitare që po vazhdon në Gaza.
Nënshkruesit, përfshirë regjisorë të famshëm botërorë si Matteo Garrone, Abel Ferrara dhe Ken Loach, janë mbledhur nën flamurin e V4P (Venice4Palestine).
Në letrën e gjatë të hapur, ata i kanë bërë thirrje Festivalit të Filmit të Venecias dhe institucionit të tij mëmë, Bienales, “të jenë më të guximshëm dhe të qartë në dënojën e gjenocidit të vazhdueshëm në Gaza dhe pastrimit etnik në të gjithë Palestinën, të kryer nga qeveria dhe ushtria izraelite.”
“Ndalo orët, fik yjet,” thuhet në paragrafën e hapjes së letrës, e cila i inkurajon festivali të shmanget të bëhet “një ekspozitë e trishtë dhe bosh” dhe në vend të kësaj të ofrojë “një vend dialogu, pjesëmarrjeje aktive dhe rezistence, ashtu si ka qenë në të kaluarën.”
Nënshkrues janë gjithashtu dy regjisorët palestinezë Arab Nasser dhe Tarzan Nasser, të cilët fituan çmimin për regjisorin më të mirë në seksionin Un Certain Regard të Kanës më herët këtë vit për filmin e tyre të fundit “Once Upon a Time in Gaza.”
Festivali i 82-të i Filmit të Venecias do të fillojë të mërkurën.
Bienales iu përgjigj letrës së hapur të artistëve me një deklaratë, duke thënë se ai vetë dhe Festivalit të Venecias “gjatë gjithë historisë së tyre kanë qenë gjithmonë vende të diskutimit të hapur dhe të ndjeshmërisë ndaj të gjitha çështjeve më urgjente që përballen shoqëria dhe bota.”
Letra e V4P vjen gjithashtu ndërkohë që po rritet dënimi ndërkombëtar nga udhëheqës botërorë për fushatën ushtarake të vazhdueshme të Izraelit në Gaza dhe miratimin e fundit të një projekti të diskutueshëm të vendbanimeve në Bregun Perëndimor.
Organizata politike dhe ato të bazuara në komunitet nga rajoni i Veneto dhe nga e gjithë Italia po promovojnë gjithashtu një demonstratë të madhe më 30 gusht për të kërkuar “fundin e gjenocidit në Palestinë të kryer nga Izraeli dhe për ta dënuar përfshirjen e qeverive perëndimore.”
Tubimi do të fillojë në Lido të Venecias të dielën pasdite dhe pastaj do të drejtohet drejt Festivalit të Filmit.
Izraeli ka vrarë afërsisht 62,700 palestinezë në Gaza që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me urinë.
Në nëntor të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhra arresti për Kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-Ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli përballet gjithashtu me një rast gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.