Që nga e premtja, tarifa në autostradat serbe është mesatarisht 4,3 për qind më e lartë për kilometër të përshkuar.

Tarifa nga Beogradi në Preshevë është 1.970 dinarë (rreth 16 euro). Nga Beogradi në Nish (veri) 1.170 dinarë (rreth 9 euro), nga Beogradi në Novi Sad 325 dinarë (rreth 2,60 euro), nga Beogradi në Suboticë 835 dinarë (rreth 6,7 euro) dhe nga Beogradi në Shid 520 dinarë (rreth 4,2 euro).

Çmimet e reja të taksave për seksionin e ndërtuar rishtazi të autostradës Beograd - Pozhega - stacionet e taksave Luqani dhe Prilipac - do të zbatohen nga 10 korriku.

Ministria serbe e Ndërtimit, Transportit dhe Infrastrukturës njoftoi më parë se një vendim i ri mbi nivelin e taksave do të zbatohet nga 4 korriku, në përputhje me indeksin vjetor të çmimeve të konsumit dhe rritjet e çmimeve me pakicë.