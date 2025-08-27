Udhëheqësi shpirtëror i Kishës Katolike dhe kreu i Vatikanit, Papa Leo XIV bëri thirrje për t'i dhënë fund ndëshkimit masiv dhe zhvendosjes me forcë të palestinezëve në Gaza dhe për një armëpushim të përhershëm.
Në seancën e pritjeve të përgjithshme që mban gjatë ditëve të mërkura, Papa foli në lidhje me krizën humanitare në Gaza, të cilën Izraeli planifikon ta pushtojë.
"Unë kërkoj lirimin e të gjitha pengjeve, vendosjen e një armëpushimi të përhershëm, hyrjen e sigurt të ndihmës humanitare dhe respektimin e plotë të ligjit humanitar", tha Papa Leoni duke nënvizuar nevojën për mbrojtjen e civilëve sipas ligjit ndërkombëtar.
Ligji ndërkombëtar ndalon ndëshkimin kolektiv, përdorimin e pakontrolluar të forcës dhe zhvendosjen me forcë të popullatave, theksoi Papa, i cili bëri thirrjen për t'i dhënë fund këtij "shkatërrimi".