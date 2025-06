Federata e Futbollit në Seira Leone, solli vendim të hetohen dy ndeshje të Ligës 1 (liga e dytë), ku janë shënuar 187 gola.

Ekipi i Kahunla Rengers e fitoi ekipën e Lumbebu United me 95:00, përderisa Gulf FC e poshti Ququima Lebanon me rezultat 91:1. Pjesët e para në të dy ndeshjet kishin përfunduar me rezultate 2:0 dhe 7:1, ndëresa ekipet që do të shënojnë më shumë gola do të futen në Super Ligën e Siera Leones. Por, Federata e Futbollit ka vendosur të zhvilloj hetime nën dyshimin se bëhet fjalë për trukim ndeshjesh.

Ndeshjet të cilat i fituan Kahunla Renger dhe Gulf FC u futën në histori të fitoreve në Siera Leone.

Kryetari i Federatës së Futbollit, të Siera Leones, Daddy Brima, tha se golat e shënuara janë kontrolluar

“Nuk mundemi të lejojmë ajo çka ka ndodhur të mbetet pa u ndëshkuar. Përgjegjësisht do të duhet të vijnë para trupit për antikorrupsion dhe do të përgjigjen për veprimet e tyre”, tha Brima.