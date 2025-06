Bashkimi Evropian për çdo faze të Ballkanit Perëndimor, duhet ta japë pjesën e saj, dhe kjo nuk ka ndodhur në kohën e fundit, thotë kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, në intervistë për gazetën serbe ”Novi Magazin. Ai, po ashtu në këtë intervistë flet për nevojën e Ballkanit Perëndimor për BE-në, dhe anasjelltas. Raportet mes Kosovës dhe Serbisë, gjithashtu zënë hapësirë në këtë intervistë. Njëherit edhe temat veton e Bullgarisë ndaj Maqedonisë së Veriut, dhe mos liberalizimin e vizave për Kosovën.

“Ne kemi nevojë për BE-në po aq sa ai për ne. Ne mund ta ngremë njëri-tjetrin lart ose ta tërheqim njëri-tjetrin poshtë. Për sa na përket ne të gjithë kemi bërë punën tonë për këtë fazë, por sigurisht që ka ende shumë për të bërë dhe askush nuk po e mohon këtë. Problemi i vetëm është se për çdo fazë që ne ofrojmë, BE-ja duhet të japë pjesën e saj, dhe kjo nuk ka ndodhur kohët e fundit, shprehet Rama.

Kryeministri Rama, mes tjerash në këtë intervistë flet edhe për vendimin e BE-së, për dhënien e statusit kandidat Ukrainës dhe Moldavisë, ndërkohë Bosnja e Hercegovina u la të priste.

“Unë nuk i kuptoj arsyet e një vendimi të tillë për Bosnje-Hercegovinën, ndërsa e mbështes plotësisht vendimin për Ukrainën dhe Moldavinë. Por lënia sërish pa asgjë e BH, ndërkohë që u kërkua unanimisht nga të gjithë deputetët e BH që përfaqësojnë të gjitha komunitetet, tregon edhe një herë se në vend që të udhëheqë me vendosmëri të gjithë Evropën në këto kohë të trazuara, BE-ja udhëhiqet nga inercia e ngjarjeve aktuale, në vend të një vizioni. Shpresojmë që BH të mos ketë nevojë për një luftë tjetër për të marrë statusin e kandidatit, thotë Rama.

Propozimi i fundit francez pas punës së palodhur të Emmanuel Macron dhe ekipit të tij në të dy anët gjatë samitit të NATO-s, sipas Ramës është plotësisht i pranueshëm.

Mos liberalizimin e vizave për Kosovën, kryeministri Rama, e ka cilësuar një sulm të turpshëm ndaj dinjitetit njerëzor të një popullate të tërë.

“Gjithsesi, do të përjashtoja faktorin mosnjohje sepse nuk kam dëgjuar kurrë presidentin dhe kryeministrin tuaj të thonë jo. Përkundrazi, ata gjithmonë kanë thënë se Serbia mbështet heqjen e regjimit të vizave për Kosovën, tha Rama.Kosova e zhdukur përgjithmonëDuke u përgjigjur në pyetjen se cili është problem më afatgjatë i Serbisë, refuzimi i pavarësisë së Kosovës, apo mos vendosja e sanksioneve ndaj Rusisë, kryeministri Rama, thekson se njohja e Kosovës nga Serbia, nënkupoton heqjen e barrës që nuk duhet të dëmtojë të ardhmen e ndritur të këtij shteti.

“Serbia do të duhet të njohë Kosovën dhe të heqë qafe barrën që nuk duhet të dëmtojë të ardhmen e ndritur të vendit tuaj për një kohë të gjatë. I kuptoj vështirësitë në zgjidhjen e një çështjeje kaq të zjarrtë, por Kosova është zhdukur përgjithmonë. Kur bëhet fjalë për Rusinë e Putinit, as lufta dhe as sundimi i Putinit nuk do të zgjasin përgjithmonë. Por, historia ka rëndësi. Ekonomia ka rëndësi. Opinioni publik është i rëndësishëm. Dhe shikimi i gjithë kësaj në rastin e Serbisë ndihmon për të kuptuar se përse t’i kërkohet Serbisë të respektojë sanksionet thjesht nuk është e mençur. Është gjithashtu e rrezikshme për të gjithë rajonin, thotë Rama.