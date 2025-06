Qeveria e Kosovës në mbledhjen e fundit i miratoi vendimet për projektin e lidhjes hekurudhore Durrës-Prishtinë dhe për marrëveshjen me Korporatën e Sfidave të Mijëvjeçarit në fushën e energjetikës.

Kryeministri Albin Kurti, përmes një posti në Facebook, tha se për njërën do të kërkohet ratifikimi në Kuvendin e Republikës, për tjetrën autorizimi i Presidentes për nënshkrimin e të njëjtës.

“ Pas mbledhjes së përbashkët të dy Qeverive Kosovë-Shqipëri, me hapa të sigurtë po ecim drejt realizimit të lidhjes hekurudhore Durrës-Prishtinë. Me ratifikim në Kuvend, do të përcaktohet procedura, do të ndahet kostoja, ashtu që hekurudha të realizohet, shruan Kurti.

Ndërsa, ai shton se pas negociatave të suksesshme të Qeverisë së Republikës së Kosovës me Korporatën e Sfidave të Mijëvjeçarit (MCC), do të kërkohet autorizimi nga Presidentja, për nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëfinancimit në vlerë prej 236.7 milionë dollarë, për investimin më të madh ndonjëherë në fushën e energjisë.