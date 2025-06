Misioni i Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX), ka nisur sot një varg ndihmash për në Ukrainë. Dymbëdhjetë automjete të EULEX-it, do t’i dhurohen policisë kufitare të Ukrainës, të cilat janë të ngarkuara edhe me gjëra ushqimore dhe mjete higjienike për t’iu shpërndarë qytetarëve ukrainas.

Përmes një ceremonie solemne të martën u nis konvoji i ndihmave për në Ukrainë. Aty u vlerësua edhe pozicioni i Kosovës karshi agresionit rus në Ukrainë, për çka u tha se Kosova përmes veprimeve po e dëshmon se e ka vendin në Bashkimin Evropian. Shefi i misionit EULEX, Lars-Gunnar Wiegemark, tha se shpreson që këto ndihma sado pak t’i ndihmojnë Ukrainës. Ai shtoi se solidariteti i Kosovës ndaj Ukrainës është i dukshëm në shumë mënyra.

“Natyrisht shumë qytetarë të Kosovës e dinë nga dora e parë shumë mirë se çka nënkupton të bëhesh refugjatë dhe të ballafaqohesh me agresionin. Solidariteti kosovarë karshi Ukrainës është i dukshëm në shumë mënyra, duke përfshirë ardhjen e gazetarëve ukrainas në Kosovë. Po ashtu, Kosova ka harmonizuar qëndrimet me unionin evropian, shpresoj që të ardhmen Kosova të merr pjesë në këto misione vet. Me veprime Kosova po e dëshmon se ku e ka vendin”, tha ai.

Rreshtimin e Kosovës krah vlerave evropiane e vlerësoi edhe ambasadori i BE-së në Kosovë, Tomas Szunyog.

“Jam krenar që Kosova është rreshtuar në mënyrë të qartë krah Bashkimit Evropian dhe partnerëve të tjerë perëndimor. Kjo do të thotë se jo vetëm që ka marrë qëndrim të qartë politik nga ana e presidentes, kryeministrit dhe kuvendit, por është rreshtuar në sanksionimin ndaj Rusisë dhe duke ndihmuar refugjatëve dhe strehuar gazetarët ukrainas. Kjo është një porosi e fuqishme dhe ky demonstron tregon qartë se Kosova e ka vendin në mesin e familjeve të Bashkimit Evropian”, theksoi ai.

Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvalla-Schwarz, tha se Kosova që nga dita e parë e luftës në Ukrainë është pozicionuar në anën e Ukrainës dhe ka marrë masa të ndryshme dënuese për Rusinë.

"Ne dëshirojmë që secili qytetar në Ukrainë që ta dijë se njerëzit në Kosovë e kuptojnë shumë mirë se nëpër çfarë jeni duke kaluar sepse lufta në Kosovë nuk ka shumë kohë që ka ndodhur dhe qytetarët e mbajnë fare mirë. Pra, ju lutem shiheni solidaritetin tonë si diçka krejt të natyrshme dhe normale", theksoi Gërvalla-Schwarz.

Ndryshe, kjo nuk është ndihma e parë e Misionit EULEX për Ukrainën, pasi para disa muajsh EULEX-i kishte dhuruar edhe një numër të jelekëve anti-plumb dhe helmeta për Ukrainën