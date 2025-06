Këshilli për Çështje Ekonomike dhe Financiare në BE, ECOFIN, i miratoi tre aktet përfundimtare të cilat ishin të nevojshme për Kroacinë, që nga 1 janari i vitit 2023 t’a vendos euron si valutë zyrtare. Vendim tjetër i Këshillit është që konvertimi i kunave kroate në euro të bëhet me kursin mesatar prej 7.5340 kuna për një euro.

Dy vendime tjera të ECOFIN-it kanë të bëjnë me pranimin e euros nga Kroacia, si dhe dekreti me të cilën vërtetohet se me nënshkrimin e 19 anëtareve tjera, Kroacia do të bëhet anëtarja e 20-të e Eurozonës.

“Dëshiroj t’i uroj kolegut tim Zdravko Mariq dhe gjithë Krocisë që u bënë shteti i 20-të i Eurozonës. Vendosja e euros nuk është garë, por vendim politik përgjegjës. Kroacia me sukses i përmbushi të gjitha kriteret ekonomike dhe nga 1 janari i vitit 2023 do të paguaj me euro”, deklaroi ministri i Financave të Çekisë, Zbynek Stanjura, i cili kryeson me ECOFIN-in.

Marrëveshja për anëtarësimin e Kroacisë në Eurozonë është nënshkruar sot në Bruksel. Në nënshkrimin e marrëveshjes, përveç Stanjura dhe Mariç, morën pjesë edhe nënkryetari Ekzekutiv i Komisionit Evropian, Valdis Dombrovskis, Komisioneri Evropian për Drejtësi, Paolo Gentiloni dhe kryetarja e Bankës Qendrore Evropiane, Christine Lagarde.