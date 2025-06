Fillimi i verës për një kategori të qytetarëve do të thotë përgatitje edhe për dimër. Në kërkim të opsionit më të lirë për ngrohje gjatë periudhës së dimrit qytetarëve nuk u janë lënë shumë mundësi për zgjedhje. Gati të gjitha format e ngrohjes kanë shënuar rritje të çmimeve. Kështu ndodh edhe me drunjtë për ngrohje. Aktualisht një m3 dru në vendet e rajonit shitet nga 60 deri në 70 euro, ose më shumë. Por, sa është e sigurtë se ky çmim do të mbetet i njëjtë deri në vjeshtë aspak nuk dihet.

Deri në 80 euro për një metër druBlerja e një m3 dru për ngrohje në Mal të Zi, Serbi dhe Maqedoni të Veriut arrinë deri në 80 euro. Një e pjesë e tregëtarëve në shtet në fjalë në çmim e llogarisin prerjen dhe transportin, ndërsa të tjerë për këto shërbime kërkojnë pagesë shtesë. Mesatarja e një metre dru në Podgoricë, aktualisht është 70 euro. Por, tregtarët druajnë se ky çmim mund të jetë i njejtë gjatë muajve në vazhdim.

Shtimi i masave kundër ndotjes në Shkup, viteve të kaluara ka ndikuar që të shtohen kontrollet për shfrytëzimin e drurit për ngrohje. Kësisoj edhe çmimet ndryshojnë nga ato në kryeqendrën e Maqedonisë së Veriut, dhe qyteteve tjera. Aktualisht një m3 dru në Shkup, kushton 75 euro. Ndërkohë, në qytetet tjera druri mund të gjendet edhe më lirë.

Situatë e ngjashme mbizotron edhe në Serbi. Nëse qytetarët e Suboticës, për një m3 dru paguajnë mbi 90 euro, ata në Nish, e blejnë për 80 euro.

BeH, në fuqi ndalesa për eksport të druritPër momentin në Bosnje e Hercegovinë është në fuqi ndalesa për eksportin e drurit për ngrohje. Ky vendim hyri në fuqi në qershor të këtij viti dhe parashihet të zgjasë 90 ditë. Këshilli i Ministrave të BeH, në arsyetimin e vendimi tha se ndalesa do të zgjasë deri në fund të muajit shtator. Të dhënat e autoriteteve në BeH flasin se eksporti i produkteve të drurit në pesë muajt e parë të vitit është rritur për 78 për qind, respektivisht çmimet e drunjtëve për ngrohje janë rritur për 40 për qind.

Propozim për rritje të çmimeve në ShqipëriQeveria e Shqipërisë, planifikon të rrisë për 50 për qind çmimin e ahut, dushkut, pishës dhe bredhit si lëndë kryesore që shërbejnë për dru zjarri.

Deri më sot një m3 ah i madhësisë me gjeri deri në 22 cm kushton 11 euro dhe mbi 22 cm kushton 22 euro. Por, me propozimin e ri çmimi për kategorinë e parë parashihen të jetë 17 euro për m3 dhe 30 euro për të dytën.

Rritjen të çmimeve janë paralajmëruar edhe për drunjtë që shfrytëzohen në industri.