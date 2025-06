Shefi i politikës së Jashtme të BE-së Josep Borrell shprehu shpresën sot se përpjekjet diplomatike të udhëhequra nga Türkiye për zhbllokimin e eksporteve të drithërave ukrainase këtë javë do të sjellin një marrëveshje.

Borrell foli para gazetarëve gjatë rrugës për në një takim të ministrave të Punëve të Jashtme të BE-së.

"Shpresoj se këtë javë do të mund të arrihet një marrëveshje për zhbllokimin e anijeve në Odesa dhe anijeve të tjera ukrainase për të transportuar grurë, tha ai për negociatat e udhëhequra nga Türkiye.

Ai theksoi se kjo nuk është një lojë diplomatike pasi jetët e dhjetëra mijëra njerëzve varen nga kjo marrëveshje.

Borrell gjithashtu përjashtoi mundësinë e ndërprerjes së mbështetjes për Ukrainën dhe vendosjes së sanksioneve kundër Rusisë edhe nëse Moska kërcënon bllokun me reduktimin e furnizimit me gaz.

Mes tjerash Borrell shpjegoi se ministrat e Jashtëm të BE-së do të diskutojnë ndalimin e importit të arit rus dhe ndryshime të tjera të sanksioneve ekzistuese për një zbatim më efikas.

Ministrat do të flasin gjithashtu për planet e rritjes së ndihmës ushtarake për Ukrainën, kurse kryediplomati ukrainas Dmytro Kuleba gjithashtu do t'i bashkohet seancës së mëngjesit, shtoi Borrell.

Pasdite, ministrat e BE-së do të diskutojnë edhe për marrëdhëniet e bllokut me Amerikën Latine, zhvillimet e fundit në procesin e anëtarësimit të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në BE dhe diplomacinë digjitale.

BE-ja ka vendosur gjashtë grupe sanksionesh kundër Rusisë që nga fillimi i luftës së vendit kundër Ukrainës më 24 shkurt.

Pakot e sanksioneve synojnë, ndër të tjera, presidentin rus Vladimir Putin dhe ministrin e Jashtëm Sergej Lavrov, ndalojnë importet e naftës dhe qymyrit dhe eksportin e mallrave luksoze, si dhe kanë përjashtuar bankat ruse dhe bjelloruse nga përdorimi i sistemit SWIFT.