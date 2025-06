Mos liberalizimi i vizave për Kosovën është turp i Bashkimit Evropian, është shprehur kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, në një intervistë gazetën gjermane ''Frankfurter Rundschau'', duke theksuar se qytetarët e Kosovës janë të vetmit në kontinentin tonë që nuk lejohen të udhëtojnë të lirë.

“Ata kanë jetuar më parë në ish-Jugosllavi dhe Serbi dhe kanë qenë të lirë të udhëtojnë. Dhe tani? A janë të pavarur dhe të lirë nga diktatura apo çlirimtarët i mbajnë në një lloj burgu?”, ka thënë Rama.

Tema për shqiptarët në rajon dhe raportet Kosovë-Serbi, po ashtu zënë pjesë në këtë intervistë të kryeministrit Rama. I pyetur se vallë mos njohja Kosovës nga Serbia ndikon në integrimin e Shqipërisë në BE, ai thotë se shqiptarët në Kosovë dhe Shqipëri janë një kombë, por që jetojnë në dy shtete, gjegjësisht sipas tij pajtimi mes qytetarëve të Kosovës dhe Serbisë, do të marrë kohë.

“Kush do ta kishte menduar se gjermanët dhe francezët do të ishin sërish partnerë të ngushtë kaq pak vite pas Luftës së Dytë Botërore? Vizioni dhe lidershipi politik nevojiten për të çuar përpara këtë proces. Por, ky proces do të ndodhë, jam i sigurt. Nuk ka kthim pas”, thotë Rama.

Ndryshe, Rama, në këtë intervistë tha se asnjë vend në Evropë nuk ka ndryshuar më shumë në 30 vitet e fundit sesa Shqipëria.