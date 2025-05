Philippe Lazzarini i OKB-së ka dënuar pushtimin e Gazës nga Izraeli, duke deklaruar se "të gjitha rregullat e luftës janë thyer". Lufta 14-mujore e Izraelit në Gaza sheh viktima civile në rritje, me shkollat ​​dhe spitalet në shënjestër, tha ai. Duke kërkuar një armëpushim të vonuar prej kohësh, Lazzarini bën thirrje për veprim të menjëhershëm për t'i mbrojtur civilët. Ai paralajmëroi se "bota nuk duhet të mpihet".

Izraeli ka në shënjestër shtëpitë në Libanin jugor, duke shkelur armëpushimin

Në një përshkallëzim të mprehtë, ushtria izraelite ka shkatërruar shtëpitë në Libanin jugor, duke sfiduar armëpushimin e 27 nëntorit. Me 287 shkelje të raportuara, numri i të vdekurve është 31 dhe ai të plagosurve 37, tregojnë të dhënat zyrtare. Sulmet goditën Kfarkela në Nabatieh dhe Hanin në Bint Jbeil, duke nxitur tensionet rajonale, ka raportuar Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit (NNA).

Putin kërcënon me 'shkatërrim' në Ukrainë pas sulmit me dron në Kazan P

residenti rus Vlladimir Putin është zotuar për "shkatërrim masiv" kundër Ukrainës pasi një sulm me dron që goditi një ndërtesë të lartë në Kazan, mbi 1.000 kilometra larg kufirit. Sulmet ajrore të përshkallëzuara thellojnë tensionet në konfliktin gati trevjeçar. Ndërsa Ukraina mbetet e heshtur për sulmin, Putin paralajmëron se hakmarrja do të sjellë "keqardhje" për ata që synojnë Rusinë. Putin ka kërcënuar më parë se do ta synojë qendrën e Kievit me një raketë balistike hipersonike në përgjigje të sulmeve të Ukrainës në territorin rus.

Konflikti i Mianmarit detyron më shumë Rohingya të ikin në Bangladesh

Në dy muajt e fundit, 60.000 Rohingya janë larguar nga shteti Rakhine i Myanmarit të goditur nga konflikti në Bangladesh, pavarësisht masave të shtrënguara kufitare, sipas një zyrtari. Bangladeshi, i cili tashmë pret 1,2 milionë refugjatë, kërkon bashkëpunim ndërkombëtar për të frenuar krizën. Zyrtarët theksojnë korrupsionin në pikat kufitare dhe theksojnë nevojën e Mianmarit për të zgjidhur çështjet e brendshme përmes dialogut. Bisedimet rajonale vazhdojnë, pa zgjidhje të menjëhershme në horizont.

Google përballet me një veprim antitrust në Japoni

Organizmi i konkurrencës në Japoni është gati ta shpallë kompaninë Google fajtor për shkelje të ligjit të konkurrencës, sipas Nikkei Asia. Komisioni i Tregtisë së Drejtë të Japonisë pritet të lëshojë një urdhër për ndalimin e veprimeve të mëtejshme, pas hetimeve në shërbimet e kërkimit të Google. Kjo vjen mes një kontrolli në rritje global të dominimit të Google, me veprime të ngjashme të ndërmarra në Evropë dhe ShBA. Departamenti i Drejtësisë i ShBA-së ka argumentuar kohët e fundit se Google duhet të heqë shfletuesin e tij Chrome për ta thyer monopolin e kërkimit.