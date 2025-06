Kosova i plotëson parakushtet që të aplikojë për statusin e vendit kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian, ka thënë zëvendëskryeministrja Donika Gërvalla.

Sipas saj, deri në fund të këtij viti do të zgjedhin momentin e përtashëm që formalisht të dorëzojnë një aplikim të tillë. Kryediplomatija e Kosovës ka thënë se Kosova është në rrugën e duhur drejt Këshillit të Evropës, për çka është shprehur optimiste që pas vjeshtës të mund të bëjnë hapa të tjerë formal në këtë drejtim.

Gërvalla ka thënë se me plotësimin e pjesës më të madhe të Marrëveshjes për Stabilizim Asociim, Kosova plotëson parakushtin themelor të aplikimit për statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian.

Ajo ka shtuar se çdo aplikim do të jetë i shoqëruar me shumë punë dhe negociata përmes së cilave Kosova i shtynë papara kërkesat e saj.

“Sa i përket aplikimit për Bashkimin Evropian është e qartë se të gjitha shtetet e rajonit duke përfshirë edhe Bosnje Hercegovinën e cila ndodhet në një gjendje shumë ndryshe nga Republika e Kosovës, të gjithë kanë aplikuar ose e kanë marrë statusin e kandidatit për në BE, ne mendojmë që Kosova i plotëson të gjitha parakushtet për një kandidaturë të tillë, për një aplikim të tillë, prandaj ne deri në fund të vitit do të zgjedhim momentin e përshtatshëm kur do ta dorëzojmë edhe formalisht këtë aplikim”, tha Gërvalla.

Ndërsa, lidhur me aplikimin që Kosova e ka dorëzuar në Këshillin e Evropës, Gërvalla ka thënë se nuk mund të jap shumë detaje meqë sipas saj ka akterë të interesuar të pengojnë Kosovën në këtë rrugëtim.