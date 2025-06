Një javë relativisht e keqe për ekipet shqiptare të futbollit në garat evropiane. Nga gjithsej 7 ndeshje të zhvilluara këtë javë, vetëm 3 prej tyre arritën të sigurojnë rrugëtimin e mëtutjeshëm në këto gara të rëndësishme.

Ekipi i F.C. Shkupi ndonëse ishte e pafat në ndeshjen ndaj Dinamos së Zagrebit në raundin e dytë Play Off për plasman në Ligën e Kampionëve, e cila si nikoqire humbi me rezultat 0:1, gjegjësisht 2-3 rezultati përfundimtar i dy ndeshjeve vajtje-ardhje, nuk do të ndal këtu ëndrën evropiane.

Ata tani do të ballafaqohen me ekipin irlandez Shamrock Rovers në raundin e 3-të Play Off të Liga Europës.

Përveç ekipit shkupjan, sukses në raundin e dytë në kuadër të Ligës së Konferencës kanë arritur edhe dy ekipe tjera shqiptare, Shkëndija e Tetovës e cila mundi ekipin e Letonisë, F.C Valmieras me rezultat 3:1(5:3) dhe klubi kosovar, Ballkani duke mundur La Fioritan e San Marinos me rezultat 6:0, respektivisht (10:0) në dy ndeshjet.

Më 4 gusht do të jetë ndeshja e radhës së Shkendisë kundër ekipit suedez AIK, ndërsa më 11 gusht do të zhvillohet ndeshja kthyese në Maqedoninë e Veriut.

Nga ana tjetër ekipi i Ballkanit në raundin e ardhshëm do të ballafaqohet me F.C Klaksvik të Ishujve Faraoe.

Javë e rëndë për ekipet shqiptare

Raundi i dytë në Ligën e Konferencës është fundi i aventurës evropiane për 3 ekipe të Shqipërisë dhe një klubi kosovar. Vllaznia e Shkodrës ka dështuar të kualifikohet në xhirron e radhës pas ndeshjes me Universitatea Craiova nga Rumania. Skuadra e Dritës nga Gjilani, edhe pse luajit para publikut vendas në Stadiumin "Fadil Vokri" në Prishtinë, kundër ekipit belg Antwerp, nuk arriti të shënoj rezultat pozitiv për garat e mëtutjeshme. Si vendas nuk arriti të fitoj as ekipi i Laçit, ndërkohë Tirani përsëri humbi në përballjen me ekipin e Zrinjski nga Mostari.

Ekipet që përfunduan garën raundin e parë të Ligës së Konferencës

Kujtojmë që ekipi i Partizanit nga Shqipëria kishte pësuar disfatë që në raundin e parë të Kigës së Konferencës ndaj Subertalo të Gjeorgjisë, edhe atë nëpërmjet penaltive pasi që rezultati përfundimtar në dy ndeshje kishte qenë 1:1. Poashtu edhe F.C. Llapi i Podujevës nga Kosova shumë shkurt e kishte rrugëtimin e saj në Evropë, pasi që u mposht që në raundin e parë të Ligës së Konferencës nga ekipi i Buduçnostit nga Podgoricës.