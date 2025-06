Qeveria e Kosovës vendos masa reciprociteti kundër shtetasve serb. Nga e hëna, shtetasit e Serbisë që do të hyjnë në Kosovë, do të pajisen me një dokument hyrje/dalje, pra nuk do të mund të kalojnë me dokumentet e tyre.

Sipas njoftimit të Qeverisë së Kosovës kjo masë do të aplikohet nga 1 gushti.

“Bazuar në vendimin e Qeverisë nga mbledhja e 85 e saj, ju rikujtojmë se nga data 1 gusht 2022, çdo person që paraqitet për kalim të kufirit shtetëror të Republikës së Kosovës me dokument identifikimi personal të lëshuar nga autoritetet e Serbisë do të pajiset me Dokument Hyrje/Dalje”, thuhet në njoftimin e Qeverisë.

Kosova brenda territorit të saj i bën të pavlefshme dokumentet e lëshuara nga autoritetet serbe, si masë reciprocitetit ndaj shtetit që nuk i njeh dokumentet identifikuese të lëshuara nga Kosova.

Ndryshe, fletëdeklarimi që do pajisen qytetarët e Serbisë do të zëvendëson përdorimin e dokumenteve zyrtare të identifikimit.