Ushtria e Kinës filloi stërvitjet ushtarake dhe gjuajtjet me municion të vërtetë në ujërat dhe hapësirën ajrore rreth Tajvanit.

Media shtetërore kineze Global Times njoftoi se stërvitjet e përbashkëta ushtarake të Ushtrisë Çlirimtare Popullore (PLA) po kryheshin rreth Tajvanit duke përfshirë përdorimin e armëve të avancuara siç janë avionët luftarakë J-20 dhe raketat hipersonike DF-17.

"Stërvitjet janë të paprecedentë pasi raketat konvencionale të PLA pritet të fluturojnë mbi ishullin e Tajvanit për herë të parë ndërsa forcat e PLA-së do të hyjnë në një zonë brenda 12 miljeve detare nga ishulli dhe e ashtuquajtura linjë mesatare do të pushojë së ekzistuari", thuhet në raportim.

Ushtria kineze njoftoi të martën se një "seri e operacioneve ushtarake të shënjestruara" do të kryhej në përgjigje të vizitës së kryetares së Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së, Nancy Pelosi, në Tajvan.

"Ushtria Çlirimtare Popullore do të nisë një sërë operacionesh ushtarake të shënjestruara për të kundërshtuar vizitën e Pelosit në ishullin Tajvan dhe do të mbrojë me vendosmëri sovranitetin kombëtar dhe integritetin territorial", tha ministria e Mbrojtjes e Kinës.

Ndërkoh, nga ministria e Mbrojtjes e Tajvanit, janë deklaruar se forcat e tyre e ndjekin situatën, pasi që Kina e ndryshon status qou-n dhe e destabilizon sigurinë e rajonit.

Njoftimi erdhi menjëherë pasi Pelosi ateroi në Tajvan, që është vizita e pari për një kryetar të Dhomës së Përfaqësuesve në 25 vjet.

Kina e konsideron Tajvanin "provincën e saj të shkëputur". Megjithatë, Taipei ka këmbëngulur për pavarësinë e tij që nga viti 1949.