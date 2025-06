Kur Elon Musk, CEO i Tesla-s dhe njeriu më i pasur në botë, bëri një ofertë për të blerë Twitter në prill, ai e dinte se do të ishte një rrugë e vështirë, por shpresonte se nuk do të ishte "shumë e pakapërcyeshme".

“Rreziku për qytetërimin tonë do të ulet sa më shumë të rrisim besimin në Twitter si një platformë publike, kështu që mendoj se kjo mund të jetë shumë e vështirë. Nuk jam i sigurt se mund ta arrij vërtet këtë”, tha Musk.

Tre muaj më vonë, ai jo vetëm që ndryshoi papritur mendjen për marrjen e Twitter-it, por gjithashtu u gjend në atë që mund të rezultojë të jetë një betejë e gjatë ligjore me gjigantin e mediave sociale.

Ja si u ndërlikuan gjërat.

Janar

Lëvizja e parë e sipërmarrësit për të blerë Twitter u bë shumë kohë përpara se ai të shpallte publikisht qëllimin. Musk bleu aksione në Twitter pa e paraqitur këtë në fund të janarit.

Mars

Asokohe, Musk për herë të parë deklaroi jozyrtarisht se rregullat në këtë rast nuk vlejnë për të. Çdo investitor që blen 5 për qind të aksioneve të një kompanie, kërkohet t'ia zbulojë publikut brenda 10 ditëve, sipas një rregulloreje që synon të mbrojë investitorët e tjerë nga ndryshimet e papritura në çmimet e aksioneve të tyre.

Musk, megjithatë priti 21 ditë pasi aksionet e tij arritën në 5 për qind. Pastaj aksionet e tij arritën pothuajse 10 për qind përpara se të bënte shpalljen publike. Vlerësohet se ai ka kursyer miliona dollarë në këtë mënyrë, sepse ka mundur të mbajë çmimin e aksioneve të ulët.

Ai vazhdoi me deklaratat publike në llogarinë e tij personale në Twitter në lidhje me rrjetin social. Duke kryer sondazhe publike, ai pyeti përdoruesit e platformës nëse mendonin se Twitter i përmbahet me rigorozitet parimit të fjalës së lirë dhe nëse algoritmi për shfaqjen e postimeve duhet të jetë me burim të hapur që publiku të ketë njohuri.

Prill

Twitter njoftoi se Musk do t'i bashkohet bordit të drejtorëve me kusht që të mos zotërojë më shumë se 14.9 për qind të aksioneve deri në fund të vitit 2024. Më pas, Musk papritmas ndryshoi mendje për t'u bashkuar me udhëheqjen e kompanisë më 10 prill. Kjo e lejoi atë të fitonte më shumë aksione dhe të vazhdonte të "Twit-on" gjithçka që dëshironte.

Katër ditë më vonë, shefi i Tesla-s i ofroi të blinte aksionet e mbetura të Twitter, të cilat ai nuk i zotëron, për 54.20 dollarë për aksion. Oferta ishte me vlerë më shumë se 43 miliardë dollarë.

Më pas erdhi “shigjeta helmuese”, një lëvizje që Twitter ndërmori të nesërmen për të penguar përpjekjen e Musk-ut për marrjen me forcë. Plani ishte që të lejonte aksionarët ekzistues të blinin aksione me çmime të skontuara në mënyrë që të zvogëlohej sasia e aksioneve të lira për investitorët e rinj.

Më 21 prill, Musk mblodhi 46.5 miliardë dollarë për të financuar marrëveshjen, duke thënë se kishte vend për negociata. Twitter më në fund pranoi një ofertë që ndihmoi miliarderin të shiste një pjesë të aksioneve nga Tesla me vlerë 8.5 miliardë dollarë.Maj

Falë miqve të tij miliarderë, Musk ishte në gjendje të mblidhte 7 miliardë dollarë shtesë për të financuar ofertën. Shefi i Tesla-s tregoi se qëllimi i tij është të rrisë të ardhurat vjetore të Twitter në 26.4 miliardë nga 5 miliardë deri në vitin 2028.

Ai tha se çështja e blerjes së Twitter nuk kishte të bënte kurrë me paratë, por sigurisht që luajti një rol për të pasi ai filloi të parashtronte plane të guximshme dhe të detajuara për kompaninë që shumë i konsiderojnë të diskutueshme.

Menjëherë pasi ra dakord me ta, ai njoftoi se do të zhbllokonte llogarinë e ish-presidentit amerikan Donald Trump në Twitter, duke e cilësuar vendimin për ndalimin e tij "plotësisht budalla".

Pastaj erdhi një kthesë tjetër. Musk postoi në Twitter këtë herë se marrëveshja do të ishte në pritje derisa llogaritë e padëshiruara dhe të rreme në Twitter të arrinin më pak se 5 për qind të përdoruesve dhe tha se ishte ende i përkushtuar ndaj blerjes.

Tweetet e Musk vazhduan, dhe një në veçanti ishte problematike, duke pretenduar se rasti i platformës për verifikimin automatik të përdoruesve ishte vetëm 100.

Ekipi ligjor i Twitter më pas tregoi se ata ishin jashtëzakonisht të pakënaqur për zbulimin e kushteve sekrete të kontratës, por Musk nuk ishte shumë i kënaqur nga paralajmërimet publike të kompanisë.

Korrik

Mosmarrëveshja në këtë pikë u shndërrua në një betejë kur avokati i Musk argumentoi se ai kishte të drejtë të tërhiqej nga marrëveshja sepse kompania nuk kishte dhënë informacionin që ai kërkoi për profilet e padëshiruara dhe të rreme.

Twitter u përgjigj. “Bordi i Drejtorëve të Twitter-it është i përkushtuar për mbylljen e transaksionit me çmimin dhe kushtet për të cilat është rënë dakord me zotin Musk dhe ka në plan të ndjekë veprime ligjore për të zbatuar marrëveshjen e blerjes”, shkroi në Twitter kryetari i Twitter, Brett Taylor.

Kompania, e zemëruar që Musk mendon se mund të "shkatërrojë kompaninë, të shkatërrojë operacionin, të shkatërrojë vlerën e aksionerëve dhe të largohet", ngriti një padi në Gjykatën e Qarkut të Delaware për ta detyruar atë të përfundojë marrëveshjen.

Avokatët e Musk paraqitën një ankesë duke kundërshtuar një gjyq në Delaware, duke thënë se kërkesa e Twitter për të përshpejtuar marrëveshjen e blerjes prej 44 miliardë dollarësh në vetëm dy muaj ishte e paarsyeshme dhe kërkuan që gjyqi të shtyhej deri në fillim të vitit të ardhshëm për shkak të kompleksitetit të çështjes.

Twitter thotë se "kjo është një përpjekje për sabotim ... për të shkatërruar Twitter," tha avokati William Savitt, i cili përfaqëson Twitter.

Nuk është e sigurt nëse Twitter mund ta detyrojë Musk të blejë kompaninë, por CEO i Tesla-s tashmë ka humbur një luftë për të vonuar një padi të ngritur nga rrjeti social. Një gjykatës i Delaware tha se vonesa "kërcënon të shkaktojë dëm të pariparueshëm për kompaninë" dhe caktoi një gjyq në tetor.