Prishtina po e përdor situatën në Ukrainë për të bërë fushatë kundër Serbisë, tha presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, pas pritjes sportistëve të rinj nga Kosova, Republika Srpska dhe diaspora në Pallatin e Serbisë.

“Është gënjeshtër se Serbia dëshiron të sulmojë dikë, por krejt e kundërta, është Prishtina ajo që dëshiron të sulmojë veriun e vendit, Kosova po përgatit likuidimin e popullit tonë nën petkun e luftimit të krimit, prandaj i paralajmëroi që të mos e bëjnë fare këtë”, deklaroi Vuçiq.

Duke komentuar deklaratën e Albin Kurtit se Beogradi po ndjek një politikë agresive me akuza se mund të shkaktojnë konflikt, Vuçiq tha se kjo është disi qesharake, sepse kemi 170 ditë që dëgjojmë gënjeshtra të ngjashme, duke shtuar se "mijëra e mijëra" gënjeshtra janë publikuar në mediat botërore sikur Serbia po sulmon dikë.

Skeptik për takimin në BrukselI pyetur nga gazetarët se çfarë pret nga Prishtina, Vuçiq ka përsëritur se është skeptik për takimin me delegacionin e Prishtinës më 18 gusht në Bruksel, por se shpreson që delegacioni serb të ketë sukses për të bërë diçka.

“Edhe unë njejt si Gabriel Escobar, shpresoj për një zgjidhje paqësore dhe racionale, por jo sepse ka një vullnet të tillë në Prishtinë, por sepse shpresoj që prindërit e tyre të paligjshëm do t'i detyrojnë ta bëjnë këtë”, tha Vuçiq

Emri i mandarit pas kthimit tim nga BrukseliPresidenti Vuçiq deklaroi sot se emri i mandatarit për qeverinë e re do të bëhet i ditur pas kthimit të tij nga Brukseli.

“Nuk e di sa do të zgjasë në Bruksel, Lajcak beson se do të zgjasë shumë, kështu që pyetja është nëse do të kthehemi menjëherë në datën 18-të. Dhe ndoshta do të kthehemi pas gjysmë ore, nuk e dini kurrë me shqiptarët”, tha Vuçiq.

Dy mëkatet e VuçiqitPresidenti Vuçiq tha sot se nuk e di se çfarë do t'u thotë kroatëve për gjuetinë që është bërë dhe se ata përdorin "Vuçiq" pavarësisht se çfarë ndodh, por ai gjithashtu theksoi se mëkati i tij, përveç faktit se ai donte të vendoste një lule në Jasenovac, ishte se është nisur procedura për të kërkuar përgjegjësi për vrasësit e fëmijëve dhe të moshuarve në Cesta Petrovačka.

Pas takimit me sportistët e rinj nga diaspora, Vuçiq, i pyetur nga një gazetar nëse do t'i përgjigjet apo do të heshte ndaj të gjitha sulmeve nga Kroacia në lidhje me përkujtimin e Stuhisë dhe "fakti që Danas publikoi adresën ku jetojnë fëmijët e tij", tha se nuk i beson marrëzitë dhe gënjeshtrat e tilla që duhet t'i dëgjojë, duke përfshirë faktin se redaktori i gazetës javore Peçat, Filip Rodiq është propaganduesi i tij, dhe se ai kurrë nuk e ka parë atë dhe madje e ka kritikuar për shkak të Marrëveshjes së Brukselit.

Ne kemi 1.3 miliardë euro gaz, blejmë qymyr kudoNdër të tjerash Vuçiq siguroi se po bëhet gjithçka për përgatitjen e burimeve energjetike për dimër, se vlera e gazit që Serbia ka në depo është mbi 1.3 miliardë euro dhe se qymyri po blihet nga të gjitha anët ku është e mundur.

“Nga sot kemi 264.7 milionë metër kub gaz në pjesën tonë të magazinës dhe 201 milionë metër kub që i kemi blerë si sasi shtesë në Hungari”, tha Vuçiq në përgjigje të pyetjes së një gazetari për furnizimin me gaz.