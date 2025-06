Leopardi nuk i ndryshon kurrë njollat, thonë ata. Një vit pasi talebanët morën pushtetin në Afganistan, juria është ende e paqartë nëse veshja - një lëvizje militante gjatë qëndrimit të saj të parë në pushtet - ka arritur mjaftueshëm për të përballuar tërheqjet dhe presionet e udhëheqjes së një vendi i cili vazhdimisht është nën vëmendjen e botës

Disa komentues dhe analistë pohuan se talebanët kishin ndryshuar dhe evoluar, por ata e kishin gabim në shumë mënyra. Një aspekt në të cilin talebanët janë veçanërisht të njëjtë është ndjekja e tyre për njohje ndërkombëtare. Talibanët në vitet 90-ta iu afruan Shteteve të Bashkuara dhe Kombeve të Bashkuara për t'u njohur si qeveria legjitime e Afganistanit. Megjithatë, veprimet e tyre edhe atëherë minuan kauzën e tyre. Viti i kaluar i sundimit të tyre ka qenë një përsëritje e historisë.

Zëdhënësit e talebanëve kanë përsëritur kriteret e Konventës së Montevideos për shtetësinë, por kushtet për njohje janë të ndryshme. Ndërkohë, është e vërtetë që talebanët kontrollojnë një popullsi, qeverisin një territor të caktuar dhe kanë një qeveri të aftë për të hyrë në marrëdhënie me jashtë, këto kushte u përmbushën nga Afganistani edhe në shekullin e 18-të. Njohja nga shtetet e tjera, që nënkupton se ata i shohin talebanët si qeverinë legjitime të Afganistanit, do t'i kërkonte udhëheqjes aktuale të përmbushë disa kushte të tjera, ndërsa vende si SHBA trajtojnë çështjet humanitare në një mënyrë jopolitike dhe lirojnë fondet e ngrira. Talibanët ose mund të bindin vendet individuale që t'i njohin ata dhe të shpresojnë se kjo do të krijojë një efekt domino, të miratojë një mekanizëm të tillë si një referendum ose një 'jirga' të lokalizuar - një asamble liderësh - që zyrtarisht i shpall ata si qeveria legjitime e Afganistanit ose të përmbushë detyrimet e statutit të OKB-së dhe t'i ipet vendi i Afganistanit në Asamblenë e Përgjithshme.

Edhe pse talibanët në tërësi kërkojnë njohje, vetëm disa prej tyre e kuptojnë se ajo kushtëzohet nga përmbushja e disa standardeve ndërkombëtare. Ata në mesin e talebanëve që kundërshtojnë hipokrizinë e SHBA-së dhe të tjerëve që njohin qeveritë që e tejkalojnë brutalitetin e talebanëve janë të saktë në vlerësimin e tyre. Dallimi është se ato qeveri ose qeverisin vetë shtete të fuqishme ose janë pjesë e një blloku të fuqishëm politiko-ushtarak. Talibanët nuk bëjnë pjesë në asnjërën kategori.

Miqtë më të ngushtë të talebanëve duket se hezitojnë t'i njohin ata pa bekimin e SHBA-së. Zhbllokimi i aseteve të ngrira të Afganistanit për talebanët mund të jetë hapi i parë i SHBA-së, si hegjemon i botës, duke njohur joformalisht talebanët si qeverinë e Afganistanit.

Talibanët kanë qenë shumë pranë lirimit të aseteve të ngrira, burime që nevojiten tej mase për të ndihmuar ekonominë të gjejë themelet e saj. Sfida fillestare ishte gjetja e nënshkruesve të fondeve që mund të nënshkruanin ligjërisht se çfarë duhej bërë me fondet. Sektorë të ndryshëm të qeverisë amerikane zhvilluan takime me palët e interesuara afgane për të adresuar këtë sfidë.

Ishte në fund të shkurtit dhe në fillim të marsit që administrata Biden, pasi mbajti gjysmën e aseteve në pritje të pretendimit të viktimave të 11 shtatorit për fondet, iu afrua zyrtarizimit të një mekanizmi për lirimin e gjysmës tjetër.

Megjithëse çështjet e brendshme dhe shënjestrimi i fundit i shefit të Al Kaedës në Kabul e kanë komplikuar çështjen e lirimit të fondeve, sanksionet e vendosura ndaj Afganistanit kanë pasur efekte shkatërruese dhe shumë pak përpjekje të vërteta janë bërë nga SHBA për të krijuar besim ose komunikojnë çështjet drejtpërdrejt me talebanët. Pashpresa për ndonjë rezultat pozitiv nga angazhimi me SHBA-në po gjen forcë në mesin e disave brenda talebanëve.

Ndërsa SHBA zgjedh të jetë një partner i vështirë për talebanët, grupi ka vende të tjera që mund t'i ndihmojnë ata në këtë fazë të vështirë. Rezervat e mëdha natyrore të Afganistanit kanë tërhequr vëmendjen e Kinës dhe qytetet e vendit të shkatërruar nga lufta aktualisht po mbushen me investitorë të mundshëm. Talibanët do të duhet të jenë të vetëdijshëm për marrëveshjet e mundshme të burimeve, pasi vendi ende funksionon në një vakum ligjor dhe marrëveshjet e arritura pa ligje dhe rregullore lokale do të jenë vetëm shfrytëzuese.

Partnerët e tjerë që kanë ndihmuar në ofrimin e platformave për talibanët për t'u angazhuar me komunitetin global kanë qenë Katari dhe Türkiye. Megjithatë, Katari duke qenë një aleat i ngushtë i SHBA-së mund të mos largohet shumë nga politika e Uashingtonit ndaj talebanëve, por mund të jetë një bashkëbisedues dhe udhërrëfyes i dobishëm për talibanët teksa hapen me botën.

Türkiye ka qenë një nga vendet e pakta që ka bërë thirrje për njohjen e qeverisë talebane. Ata kanë sfiduar kornizën aktuale të krijimit të një Afganistani tjetër të varur nga ndihma. Prania diplomatike e Türkiye në Kabul dhe shkalla e ndihmës që ajo i ka dhënë vendit është një model që duhet të ndjekin vendet e tjera islamike dhe të rajonit.

Talibanët gjithashtu do të duhet të kryejnë aktin e pamundur balancues të mbajtjes së marrëdhënieve pozitive me Pakistanin dhe Indinë. Bilanci do të jetë vendimtar.

Nevoja e angazhimit duhet të njihet nga talebanët dhe komuniteti ndërkombëtar që ai të japë rezultate. SHBA nuk ka alternativë ndaj talebanëve për t'iu kundërvënë grupeve terroriste ndërkombëtare që veprojnë brenda Afganistanit dhe as nuk mund të shpresojnë të zëvendësojnë talebanët me çdo kusht - mënyrë efektive.

Talibanët do të duhet të kuptojnë se dështimi për të përmbushur kërkesat e SHBA-së me gjasë do t'i bënte pariahs (pjesëtar të shtresës së ulët). Talibanët mund të mbështeten te partnerët rajonal dhe ndërkombëtarë për të stabilizuar Afganistanin aktual politik dhe ekonomik të paqëndrueshëm, por në fund do të duhet të gjejnë njohjen e tij së shpejti.

Talibanët dhe komuniteti ndërkombëtar do të duhet të rregullojnë pritshmëritë e tyre dhe të mos presin shumë shpejt nga angazhimet. Krijimi i besimit është i nevojshëm dhe ofrimi i reagimeve për më shumë mikro-qëllime për të cilat është rënë dakord do të ishin hapat e parë drejt një njohjeje të mundshme të talebanëve.

Në esencë, talebanët duhet të pranojnë se njohja e jashtme është e lidhur me legjitimitetin e brendshëm. Sa më shumë të humbasin miratimin e popullatës afgane, aq më larg do të jenë nga njohja jashtë vendit.

Lufta në Ukrainë dhe hapësira politike globale që ndryshon me shpejtësi do të thotë se dritarja që talebanët dhe Afganistani të qëndrojnë relevant ose të rëndësishëm po mbyllet me shpejtësi.