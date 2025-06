Shumë herë janë përplasur me deklarata përmes mediave, por kryeministri i Kosovës, Albin Kurti dhe presidenti Serb, Aleksandar Vuçiq, deri më sot zyrtarisht kanë realizuar vetëm dy takime në Bruksel. Kuptohet me ndërmjetësim e BE-së. Kurti e Vuçiq, në maj të këtij viti ishin ulur përballë njëri-tjetrit, në një darkë joformale në Berlin, me prezencën e të dërguarit të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Mirosllav Lajçak. Por, gjatë këtij takimi sipas deklaratës së Vuçiqit nuk janë shtrënguar duarat me Kurtin.

Këmbëngulësia e VuçiqitDisa muaj pasi doli fitues në zgjedhjet parlametare të vitit 2021, kryeministri aktual i Kosovës, Albin Kurti, në qershor të po të njëjtit vit, për herë të parë do të takohet në Bruksel me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq.

Presidenti i Serbisë, Vuçiq, i cili edhe më herët ishte takuar me drejtuesit e shtetit të Kosovës, pas takimit të parë me Kurtin, deklaroi se ai në këtë takim ka ardhë për të mos u marr vesh për asgjë.

“Personi erdhi të më pyes se kur do t’a pranoj pavarësinë e Kosovës. Përgjigjja ime ishte kurrë”, deklaroi presidenti Vuçiq, më 15 qershor të kaluar.

Kryeministri Albin Kurti, në këtë takim kishte dhënë katër propozimi për rrjedhën e mëtutjeshme të dialogut. Avancimi i gjashtë shteteve të Ballkanit Perëndimor nga CEFTA-s, në SEFTA, nënshkrimi i marrëveshjes së përbashkët të paqes duke u zotuar se nuk do ta sulmojnë njëra-tjetrën, çështja e të pagjeturve të të zhdukurve me dhunë, si dhe themelimi i Këshillit Nacional të Serbëve në Kosovë, ashtu siç e kanë shqiptarët dhe boshnjakët në Serbi.

Librat e Albin KurtitTakimi i dytë Kurti-Vuçiq, (19 korrik 2021) sipas presidentit të Serbisë, kishte qenë më i vështirë se i pari. Faktin se ky takim ishte i rëndë e potencoi edhe Mirsollav Lajçak në konferencë për shtyp, duke theksuar se të dy palët kanë qasje tejët të ndryshme të normalizimit të raporteve Kosovë – Serbi.

Edhe në këtë takim Kurti kishte ofruar një propozim. Deklaratë e Paqes me gjashtë nene, e cila fliste për zotimin për mossulmim të njëri-tjetrit, ishte propozimi i cili u refezua ng apala serbe.

Ndryshe, këtë takim e karakterizoi tentimi i kryeministrit Kurtit, për t’i dhuruar presidentit Vuçiq, tre libra që lidhen me Kosovën.

“Për dallim nga ndërmjetësi Josep Borrell, kryetari i Serbisë nuk i mori tre librat që ia dhashë: rrëfime të grave të përdhunuara në Kosovë gjatë luftës, listën e 1.133 fëmijëve të vrarë prej të cilëve 109 janë ende të pagjetur, dhe librin “Muhaxhirët - Dosja Britanike” për dëbimin e shqiptarëve nga Sanxhaku i Nishit”, tha Kurti pas takimit të realizuar me 19 korrik të vitit 2021. Ballafaqimi i radhës mes palës kosovare dhe serbe pritet të realizohet në kohë kur tensionet në Veri të Kosovës janë shtuar pas paralajmërimeve të Qeverisë së Kosovës se nga 1 shtatori të filloj zbatimi i masave të reja të reciprocitet për dokumentet hyrje-dalje.

Ndryshe, përmes një komunikate nga BE, kanë njoftuar se në këtë takim do të adresohen çështjet aktuale me synim zbutjen e tensionit aktual në terren.