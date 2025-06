Në kazermën "Ilinden" në Shkup u mbajt ceremonia qendrore me rastin e Ditës së Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila këtë vit shënon 30 vjet nga themelimi i saj.

Ceremonia jubilare u realizua me një paradë solemne të skalioneve të përbërë nga pjesëtarë të të gjitha komandave dhe njësive të Ushtrisë, si dhe u prezantuan automjetet e reja të blinduara dhe mjetet e tjera moderne që disponon Ushtria.

Pas intonimit të himneve, u mbajt një minutë heshtje për të gjithë pjesëtarët e rënë të Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Në këtë manifestim fjalë përshëndetëse dhe urimet e tyre i përcollën presidenti dhe Komandanti i Përgjithshëm i Ushtrisë, Stevo Pendarovski, ministrja e Mbrojtjes, Sllavjanka Petrovska dhe shefi i Shtabit të Përgjithshëm, gjeneral-kolonel Vasko Gjurçinovski.

Presidenti Pendarovski në fjalën e tij theksoi se 18 gushti është simbol i vazhdimësisë historike, duke kujtuar se më 18 gusht 1943, luftëtarët e disa çetave partizane u bashkuan për të formuar batalionin "Mirçe Acev", ndërsa në këtë datë në vitin 1992, shteti i pavarur maqedonas krijoi ushtrinë e vet.

Pendarovski tha se 30 vjet më parë Ushtria filloi me rezerva të pakta ushtarake, por me kalimin e viteve ajo është modernizuar me shpejtësi duke ndjekur standardet dhe trendet më të fundit në fushën e mbrojtjes.

Ai gjithashtu theksoi se Ushtria ishte shtytësi kryesor për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO.

"Nuk do të gabonim të themi se si vend kemi arritur suksesin tonë më të madh në politikën e jashtme deri më sot, në masë të madhe falë Ushtrisë dhe grave dhe burrave trima në uniformë. Ushtria vazhdon të jetë kontributi ynë më i rëndësishëm për mbrojtjen kolektive. Edhe sot ushtarët tanë kontribuojnë aktivisht për paqen dhe sigurinë në botë në misionet paqeruajtëse në Bosnje dhe Hercegovinë, në Liban, në Republikën e Afrikës Qendrore, në Kosovë dhe në misionin e NATO-s në Letoni", tha Pendarovski.

Në kuadër të ceremonisë qendrore, presidenti Pendarovski dekoroi me Urdhrin për Merita Ushtarake ministrin e parë të Mbrojtjes, Trajan Gocevski, Bazën Logjistike të Armatës dhe Organizatën e Oficerëve Rezervë të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ministrja e Mbrojtjes, Slavjanka Petrovska, komandantit të Gardës Kombëtare të Vermontit, gjeneralmajorit Gregory Knight, i dha mirënjohje për mbështetjen dhe bashkëpunimin e deritanishëm.