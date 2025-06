Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan tha se Ankaraja është e gatshme të kontribuojë për t'i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë nëpërmjet diplomacisë dhe ftoi të dy liderët të takohen në Türkiye.

“Kam deklaruar se do të vazhdojmë të kontribuojmë për zgjidhjen e luftës përmes diplomacisë dhe negociatave. Ashtu siç i thashë (presidentit rus Vladimir) Putin gjatë vizitës sime në Soçi, i kujtova (presidentit ukrainas Volodymyr) Zelenskyy se ne mund të organizonim takimin mes tyre," u tha Erdogan të enjten gazetarëve në bordin e avionit presidencial pas një pune njëditore në Ukrainë.

Erdoğan, Zelenskyy dhe Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së Antonio Guterres, dje u mblodhën në qytetin ukrainas të Lviv për të diskutuar hapat për t'i dhënë fund luftës Ukrainë-Rusi përmes mjeteve diplomatike dhe për të mbajtur një mekanizëm të krijuar së fundmi për eksportin e grurit ukrainas në tregjet botërore.

Erdoğan tha se Türkiye, Ukraina dhe OKB diskutuan hapat që mund të ndërmerren për eksportet e grurit ukrainas dhe i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të marrë përgjegjësinë për të ringjallur procesin diplomatik.

Türkiye, OKB, Rusia dhe Ukraina nënshkruan një marrëveshje në Stamboll më 22 korrik për të rihapur tre porte ukrainase të Detit të Zi për eksportimin e grurit ukrainas të ngecur për shkak të luftës, e cila tani është në muajin e saj të gjashtë. Erdoğan tha se është takuar veçmas me Zelenskyin dhe Putinin që nga fillimi i luftës, duke shtuar se Türkiye do ta sjellë këtë çështje në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në shtator.

"Mesazhet që do të përcillen atje janë shumë, shumë domethënëse. Mesazhet që ne dhe vendet e tjera do të japim atje janë shumë të rëndësishme," tha ai.Centrali bërthamor i ZaporizhzhiaGjatë takimit trepalësh në Lviv, Erdoğan ngriti shqetësimin e tij për konfliktin e vazhdueshëm rreth termocentralit bërthamor Zaporizhzhia dhe tha: "Ne nuk duam të përjetojmë një Çernobil të ri".

Ai u tha gazetarëve se çështja e Zaporizhzhia nuk është një "çështje e zakonshme", duke vënë në dukje se Ukraina ka stafin e saj teknik dhe ushtarët në Zaporizhzhia.

Erdoğan tha gjithashtu se Zelenskyy kërkoi heqjen e minave ruse nga zona.

“Ne do ta diskutojmë këtë çështje me Putinin dhe do t'i kërkojmë veçanërisht atij, në mënyrë që Rusia të bëjë pjesën e saj në këtë drejtim si një hap i rëndësishëm për paqen botërore”, shtoi ai.

Türkiye nuk e synon territorin e SirisëErdoğan tha se argumenti kryesor i Ankarasë është lufta kundër terrorizmit në Sirinë e Veriut dhe sinjalizon se Türkiye është gati për operacion kundër grupeve terroriste.

Ai përsëriti se SHBA-ja vazhdon të mbështesë terrorizmin në Siri.

"Janë SHBA-të dhe forcat e koalicionit që ushqejnë kryesisht terrorizmin në Siri. E bënë atë brutalisht dhe e bëjnë akoma. Ata nuk u lodhën, dhe gjithashtu bënë të njëjtën ushqim në Irak. Por Kujt? Përsëri organizatave terroriste. Nëse sot ka trazira në Irak, për fat të keq, Amerika qëndron pas tyre”, tha presidenti.

Erdoğan theksoi se Ankaraja nuk e synon Sirinë dhe se integriteti territorial i Sirisë është i rëndësishëm për Türkiye-n.

"Ne nuk kemi sy në territorin e Sirisë, sepse populli i Sirisë është vëllezërit tanë. Ne nuk kemi një problem të tillë atje. Integriteti i territorit të tyre është i rëndësishëm për ne. Regjimi duhet të jetë i vetëdijshëm për këtë," tha ai.

Erdoğan tha se Ankaraja merr përgjegjësinë për të zgjidhur problemin sirian për paqen rajonale dhe për të mbrojtur Türkiye-n nga kërcënimet, duke shtuar: "Ne duhet ta dimë dhe ta pranojmë këtë përnjëherë. Dialogu politik apo diplomacia midis shteteve nuk mund të ndërpritet kurrë. Gjithmonë ka këto duhet të ketë lloje të dialogëve”.

Ai tha gjithashtu se Türkiye është në kontakt me Rusinë në çdo hap që ajo ndërmerr në Siri.