SPORT
1 minuta leximi
Futboll, Shqipëria fiton ndeshjen ndaj Letonisë
Ndeshja Shqipëri-Letoni e zhvilluar në Stadiumin “Air Albania” në Tiranë ka përfunduar me rezultatin 1-0.
Futboll, Shqipëria fiton ndeshjen ndaj Letonisë / AA
10 Shtator 2025

Kombëtarja e Shqipërisë në Futboll ka fituar ndeshjen ndaj Letonisë, ndeshje e vlefshme për kualifikueset e Botërorit 2026.

Goli i vetëm për ekipin kuqezi u shënua nga Asllani në minutën e 25-të të ndeshjes me anë të penalltisë.

Ndesha e radhës e Shqipërisë në kuadër të këtyre kualifikueseve është kundër Serbisë më 11 tetor.

Në kuadër të ndeshjeve kualifikuese të Botërorit 2026, Shqipëria është në grupin K, së bashku me Anglinë, Serbinë, Letoninë dhe Andorrën.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
