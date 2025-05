Organizata ndërkombëtare joqeveritare Human Rights Watch ka kërkuar nga Hungaria që ta arrestojë kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu, nëse ai hyn në vend.

"Hungaria duhet t'ia refuzojë hyrjen kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu ose ta arrestojë atë nëse ai hyn në vend", tha grupi i të drejtave me bazë në New York, pasi zyra e Netanyahut njoftoi për një vizitë në Hungari këtë javë pas një ftese nga kryeministri Viktor Orban.

Nëntorin e viti të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale (GjNP) lëshoi ​​urdhër-arreste ndaj Netanyahut dhe ish-ministrin të Mbrojtjes, Yoav Gallant, duke i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

"Si një vend anëtar i GjNP-së, Hungaria është e detyruar të bashkëpunojë për të siguruar arrestimin dhe dorëzimin e çdo të dyshuari që hyn në territorin e saj. Pa forcën e vet policore, GjNP-ja mbështetet te shtetet për të ndihmuar në arrestime", tha Human Rights Watch.

Shefja e drejtësisë ndërkombëtare, Liz Evenson, tha se ftesa e kryeministrit hungarez për Netanyahun është "fyerje për viktimat e krimeve të rënda".

"Hungaria duhet të përmbushë detyrimet e saj ligjore si palë në GjNP dhe ta arrestojë Netanyahun nëse ai vendos këmbën në vend", tha Evenson.

Grupi i të drejtave shprehu "keqardhje" që zyrtarë nga vendet e Bashkimit Evropian (BE), si Franca, Polonia, Gjermania, Italia dhe Rumania, kanë refuzuar të zbatojnë urdhrin e gjykatës.

"Lidershipi i BE-së dhe vendet e tjera anëtare të BE-së, së bashku me vendet e tjera anëtare të GjNP-së duhet t'i bëjnë thirrje publikisht Hungarisë dhe të gjitha vendeve anëtare të gjykatës që të bashkëpunojnë me gjykatën duke arrestuar Netanyahun nëse ai viziton territoret e tyre", thuhet në reagimin e grupit.

Human Rights Watch tha se Orban dhe qeveria e tij kanë shfaqur "mospërfillje të hapur" për sundimin e ligjit dhe të drejtave të njeriut. "Lejimi i vizitës së Netanyahut në kundërshtim me detyrimet e Hungarisë ndaj GjNP-së do të ishte sulmi më i fundit i Orbanit ndaj sundimit të ligjit", tha Evenson.

Në kohën kur u lëshuan urdhërarreste, Orban tha se do ta ftojë Netanyahun për vizitë dhe "do ta garantojë atë se nëse ai vjen, urdhërarresti nuk do të ketë efekt në Hungari". Ai urdhërarrestet i quajti ndërhyrje politike "cinike" në konfliktin e vazhdueshëm të Lindjes së Mesme nën pretekstin e ligjit.

Amnesty International gjithashtu i ka bërë thirrje Hungarisë që të arrestojë Netanyahun nëse ai udhëton në këtë vend dhe t'ia dorëzojë GjNP-së.

Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GjND) për veprimet ushtarake në enklavën palestineze, ku ka vrarë mbi 50 mijë palestinezë që nga tetori i vitit 2023.