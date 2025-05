Në një deklaratë të publikuar pas ditës së parë të samitit të Këshillit Evropian në Bruksel, BE-ja ripohon "mbështetjen e saj të vazhdueshme dhe të palëkundur" për pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës brenda kufijve të saj të njohur ndërkombëtarisht.

Deklarata thekson se BE-ja ndjek një qasje "për paqe përmes forcës", e cila kërkon që Ukraina të jetë në një pozitë sa më të fortë të mundshme.

Po ashtu, nënvizohet se blloku mbetet i përkushtuar, në koordinim me partnerët dhe aleatët me të njëjtin mendim, për të ofruar mbështetje gjithëpërfshirëse shtesë për Ukrainën, në përputhje me këtë qasje.

Këshilli Evropian mirëpret deklaratën e përbashkët të Ukrainës dhe ShBA-së pas një takimi në Arabinë Saudite më 11 mars, duke përfshirë propozimet për një marrëveshje armëpushimi, përpjekjet humanitare dhe rifillimin e ndarjes së inteligjencës dhe ndihmës së sigurisë nga ShBA-ja.

"Këshilli Evropian i bën thirrje Rusisë të tregojë një vullnet të vërtetë politik për t'i dhënë fund luftës’’, thuhet në deklaratë.

BE-ja gjithashtu thekson se një rrugë e besueshme drejt paqes duhet të përfshijë përpjekje humanitare, përfshirë shkëmbimin e të burgosurve të luftës, lirimin e civilëve dhe kthimin e të gjithë fëmijëve ukrainas dhe civilëve të tjerë "të deportuar dhe të transferuar në mënyrë të paligjshme në Rusi dhe Bjellorusi" – një pretendim që Rusia e mohon.

"Sipas ligjit të BE-së, asetet e Rusisë duhet të mbeten të bllokuara derisa ajo të ndalojë agresionin e saj kundër Ukrainës dhe të kompensojë atë për dëmet e shkaktuara nga kjo luftë", thuhet në deklaratë.

Gjithashtu, theksohet se një marrëveshje gjithëpërfshirëse paqeje duhet të shoqërohet me "garanci të forta dhe të besueshme të sigurisë për Ukrainën për të penguar agresionin e ardhshëm të Rusisë".

"Bashkimi Evropian dhe Shtetet Anëtare janë të gatshme të kontribuojnë në garancitë e sigurisë, veçanërisht duke mbështetur aftësinë e Ukrainës për t'u mbrojtur në mënyrë efektive, bazuar në kompetencat dhe kapacitetet e tyre përkatëse, në përputhje me ligjin ndërkombëtar," përfundon deklarata.