Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha të enjten se qeveria e tij kishte miratuar një politikë të qartë për të demilitarizuar zonën që shtrihet nga jugu i kryeqytetit sirian deri në rajonin Xhebel al-Druza në Sirinë jugore.



"Ne kemi vendosur një politikë të qartë: demilitarizimin e rajonit në jug të Damaskut - nga Lartësitë e Golanit deri në rajonin Xhebel al-Druza. Kjo është vija jonë e parë", tha Netanyahu në një deklaratë të regjistruar.

Ai tha se "vija e dytë është mbrojtja e Druzëve në rajonin Xhebel al-Druza", duke iu referuar zonës malore të njohur si Xhebel al-Arab ose Xhebel Hauran, e cila ndodhet në provincën Suwayda të Sirisë dhe përfshin dhjetëra qytete dhe fshatra në një lartësi prej më shumë se 1.800 metrash.

Netanyahu tha se qasja e dyfishtë do të mbetet politika e Izraelit.

"Ne nuk do të lejojmë që forcat ushtarake të vendosen në jug të Damaskut dhe nuk do të lejojmë që druzët në Jabal al-Druze të dëmtohen", tha ai.

Izraeli ka përdorur vazhdimisht "mbrojtjen e pakicës druze" si justifikim për operacionet ushtarake në Sirinë jugore, duke përfshirë përpjekjet për të krijuar një zonë tampon të çmilitarizuar përgjatë kufirit të saj.

Figura kryesore druze në Siri i kanë hedhur poshtë vazhdimisht këto pretendime, duke lëshuar një deklaratë të përbashkët që dënon ndërhyrjen e huaj dhe riafirmon angazhimin e tyre për një Siri të bashkuar, duke hedhur poshtë përçarjen dhe separatizmin.

Netanyahu pranoi se ushtria izraelite kishte sulmuar pozicionet e ushtrisë siriane në Suwayda të mërkurën, duke thënë se kishte shtuar Ministrinë e Mbrojtjes së Sirisë në Damask si një objektiv të drejtpërdrejtë.

Të mërkurën, Izraeli nisi një nga sulmet e tij më të gjera në muaj, duke goditur më shumë se 160 objektiva në katër provinca siriane: Suwayda, Daraa, Damasku dhe zonat përreth. Sulmet goditën selinë e Shtabit të Përgjithshëm dhe zonën përreth pallatit presidencial në kryeqytet.

Pavarësisht mungesës së një kërcënimi nga qeveria e re tranzitore siriane, Izraeli ka kryer sulme ajrore pothuajse çdo ditë në muajt e fundit, duke vrarë civilë dhe duke shkatërruar vende ushtarake, pajisje dhe municione.

Netanyahu pretendoi se që atëherë ishte arritur një armëpushim dhe se forcat siriane ishin tërhequr në Damask.

"Kjo është e rëndësishme. Ky armëpushim u arrit me forcë - jo me kërkesa apo lutje, por me forcë", tha ai.



Izraeli ka pushtuar pjesën më të madhe të Lartësive të Golanit në Siri që nga viti 1967.

Pas rënies së regjimit të Bashar al-Assad në fund të vitit 2024, Izraeli zgjeroi praninë e tij në Lartësitë e Golanit dhe mori kontrollin e zonës së demilitarizuar siriane.