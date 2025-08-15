POLITIKË
Zelenskyy: Ukraina “mbështetet te Amerika” për një paqe të drejtë para bisedimeve në Alaskë
Presidenti ukrainas bëri thirrje për një “diskutim thelbësor” mes liderëve, duke theksuar se hapat e nevojshëm duhet t’i ndërmarrë Rusia.
15 Gusht 2025

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, tha të premten se Kievi “mbështetet te Amerika” për të ndihmuar në hapjen e rrugës drejt një paqeje të drejtë, ndërsa presidentët e ShBA-së dhe Rusisë përgatiten për një takim në Alaskë.

Zelenskyy tha në një deklaratë se bisedimet duhet të çojnë drejt “një rruge reale për një paqe të drejtë dhe një diskutim thelbësor” mes liderëve, duke theksuar se “hapat e nevojshëm duhet t’i ndërmarrë Rusia.”

Ai shtoi gjithashtu se Ukraina po forcon pozicionet në sektorin e Pokrovskut dhe në zona të tjera kyçe në Donetsk dhe Zaporizhzhia, duke pohuar se forcat ruse po kërkojnë pozicione më të favorshme politike përpara takimit.

Sipas tij, Brigadat e 79-të dhe 82-të të Sulmit Ajror po “operonjnë me shumë efikasitet” në zonën e Dobropillias, ndërsa janë miratuar përforcime shtesë për disa fronte.

Zelenskyy theksoi gjithashtu diskutimet mbi zhvillimin e një ushtrie me bazë kontratash dhe sigurimin e fondeve për Forcat e Mbrojtjes dhe Sigurisë së Ukrainës për vitet 2025–2026, duke thënë se ushtria do të mbetet e gatshme “në çdo rrethanë” për të mbrojtur shtetësinë.

Rusia ende nuk ka reaguar ndaj komenteve. Presidenti amerikan Donald Trump dhe homologu i tij rus, Vladimir Putin, pritet të takohen në orën 19:30 GMT në Anchorage, në takimin e parë mes presidentëve në detyrë të ShBA-së dhe Rusisë që nga fillimi i luftës Rusi–Ukrainë në shkurt 2022.

Më herët, Zelenskyy deklaroi se Trump kishte shprehur gatishmëri për t’i ofruar vendit të tij garanci sigurie.

Trump ka thënë se Rusia dhe Ukraina do të shkëmbejnë territore si pjesë e një marrëveshjeje paqeje dhe ka kërcënuar Putinin me “pasoja shumë të rënda” nëse ai nuk pranon t’i japë fund luftës në Ukrainë gjatë samitit.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
