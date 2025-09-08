RAJONI
Serbia reagon ndaj deklaratës së bashkëpunimit në mbrojtje të nënshkruar mes Kroacisë dhe Sllovenisë
"Kroacia dhe Sllovenia po dërgojnë një mesazh se po ndërtohen mure në vend që të ndërtohen ura", tha ministri i Jashtëm i Serbisë, Marko Gjuriq.
8 Shtator 2025

Ministri i Jashtëm i Serbisë, Marko Gjuriq, reagoi ndaj deklaratës që Kroacia nënshkroi me Slloveninë për ta forcuar bashkëpunimin në mbrojtje, duke theksuar se: "Në vend që të ndërtohen ura, po ndërtohen mure".

Gjatë një programi ku mori pjesë në Radiotelevizionin Serb, Gjuriq foli për deklaratën e bashkëpunimit në mbrojtje që Kroacia nënshkroi me Slloveninë më 5 shtator.

Gjuriq mbrojti idenë se procesi nuk është kryer në mënyrë transparente dhe tha se kjo ishte shqetësuese për Serbinë.

"Kroacia dhe Sllovenia po dërgojnë një mesazh se po ndërtohen mure në vend që të ndërtohen ura. Sigurisht, ne nuk kemi kundërshtim ndaj të drejtës së vendeve për të bashkëpunuar në mbrojtje, por procesi mund të kishte qenë më gjithëpërfshirës", tha Gjuriq.

Pasi vuri në dukje se vendet tashmë kanë bashkëpunim në mbrojtje me NATO-n, Gjuriq shtoi se "Formimi i aleancave shtesë pa u konsultuar me vendet fqinje është shqetësuese. Ne besojmë se gjithçka duhet të jetë transparente".

Gjuriq i përshkroi marrëveshjet e bashkëpunimit në mbrojtje që Kroacia ka nënshkruar më parë me Shqipërinë dhe Kosovën si një "provokim", ndërsa theksoi se "Për fat të keq, këto marrëveshje nuk na çojnë në një bashkëpunim më të ngushtë".

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
