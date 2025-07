Grupi muzikor irlandez "Fontaines D.C." dha një mesazh mbështetjeje për Palestinën në koncertin e mbajtur në Istanbul.

Sipas një deklarate nga Epifoni, programi i organizuar nga Epifoni dhe URU në parkun "KüçükÇiftlik" në Istanbul dha një mesazh solidariteti me flamurin palestinez në skenë gjatë gjithë koncertit ndërsa publiku u bashkua me sloganet "Liri për Palestinën".

Në koncertin që filloi me këngën "Here's the Thing", u performuan këngët e preferuara të grupit si "Boys in the Better Land", "It's Amazing to be Young", "In the Modern World" dhe "Starburster".

Grupi tha se ishte hera e tyre e parë në Istanbul, se janë të lumtur që ndodheshin në këtë qytet dhe falënderuan ata që erdhën për t'i ndjekur.