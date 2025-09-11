Në protestat e mbajtura dje në Francë kundër presidentit Emmanuel Macron janë arrestuar qindra persona.
Pas rënies së qeverisë së qendrës së djathtë të François Bayrou-t këtë javë, Sebastien Lecornu u emërua kryeministër i ri ndërsa vendi u bë skenë e protestave kundër politikave të Macronit.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme, rreth 200 mijë persona morën pjesë në protestat e mbajtura në 850 pika në të gjithë vendin.
Gjatë protestave, të organizuara nën sloganin "Blloko gjithçka" u arrestuan 540 persona, prej të cilëve 211 në Paris. Protestat u bënë skenë e ngjarjeve të dhunshme, veçanërisht në kryeqytetin Paris si dhe në Lyon dhe Rennes.
Protestuesit hodhën objekte të ndryshme drejt policisë dhe bllokuan rrugët me kosha të plehrave që u vunë flakën ndërsa policia përdori gaz lotsjellës dhe ujë me presion për të ndërhyrë.