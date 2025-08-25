TÜRKİYE
Të enjten në Istanbul fillon TEKNOFEST-i me temë detare
Krahas teknologjisë ushtarake, TEKNOFEST-i me temë "Atdheu Blu" do të presë ekspozita mbi historinë dhe kulturën detare, përvoja interaktive të realitetit virtual (VR) dhe një seri konferencash.
25 Gusht 2025

Festivali kryesor i teknologjisë, aviacionit dhe hapësirës në Türkiye, TEKNOFEST-i, do ta hapë edicionin e tij të veçantë me temë detare, "Atdheu Blu", të enjten në Istanbul.  

Eventi katër-ditor, i organizuar nga Komanda e Kantierit Detar të Istanbulit, do të nxjerrë në pah forcën detare dhe teknologjitë më të përparuara të Türkiyes, duke hapur dyert për vizitorët më 28-31 gusht.

Garat do të përfshijnë sisteme nënujore pa pilot, raketa nënujore dhe automjete detare autonome.

Marina e Türkiyes do të shfaqë gjithashtu disa nga anijet e saj më të përparuara, duke përfshirë anijen sulmuese amfibe TCG Anadolu, fregatën TCG Istanbul, korvetën anti-nëndetëse TCG Burgazada, fregatën TCG Orucreis, minatorin TCG Nusret, si dhe nëndetëset TCG Sakarya dhe TCG Hizirreis.

Krahas teknologjisë ushtarake, TEKNOFEST "Atdheu Blu" do të presë ekspozita mbi historinë dhe kulturën detare, përvoja interaktive të realitetit virtual (VR) dhe një seri konferencash.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
