Grupi Houthi njoftoi mbrëmjen e së martës se sulmet ajrore amerikane goditën provincën Saada në veri të Jemenit.

Sipas kanalit televiziv Al-Masirah të grupit, sulmi përfshinte dy sulme ajrore që synonin distriktin Sahar, një bastion kyç i Houthive.

Raporti nuk dha detaje mbi objektivat specifike, viktimat apo dëmet materiale të shkaktuara nga sulmet.

Nuk ka pasur ndonjë koment të menjëhershëm nga ShBA-ja mbi këtë raport.

Sipas shifrave të publikuara nga Houthit, të paktën 83 persona janë vrarë dhe më shumë se 100 janë plagosur nga sulmet ajrore amerikane në Jemen që nga e enjtja e kaluar.

Javën e kaluar, Presidenti amerikan Donald Trump tha se kishte urdhëruar një "ofensivë të madhe" kundër Houthive dhe më vonë kërcënoi se do t’i “shfaroste plotësisht”.

Grupi Houthi ka sulmuar anijet e lidhura me Izraelin që kalojnë nëpër Detin e Kuq dhe Detin Arabik, ngushticën Bab al-Mandab dhe Gjirin e Adenit me raketa dhe dronë që nga fundi i vitit 2023, duke e penguar tregtinë globale si një shenjë solidariteti me Rripin e Gazës.

Grupi ndaloi sulmet kur u shpall një armëpushim në janar midis Izraelit dhe grupit palestinez Hamas, por kërcënoi se do t’i rifillonte sulmet kur Izraeli bllokoi të gjitha ndihmat humanitare për në Gaza më 2 mars.