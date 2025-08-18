LUFTA NË GAZA
2 minuta leximi
Gaza: 40 mijë foshnje dhe 250 mijë fëmijë në rrezik të vdesin nga uria
Raportohet se 70 për qind e ilaçeve nuk janë të disponueshme në Gaza.
Gaza: 40 mijë foshnje dhe 250 mijë fëmijë në rrezik të vdesin nga uria
Gaza: 40 mijë foshnje dhe 250 mijë fëmijë në rrezik të vdesin nga uria / AA
18 Gusht 2025

Ministria e Shëndetësisë në Gaza raportoi se 40.000 foshnja dhe 250.000 fëmijë janë në rrezik vdekjeje nga uria dhe kequshqyerja në Rripin e Gazës, ku Izraeli ka mbyllur pikat kufitare dhe ka kufizuar ndihmën.

Drejtori i Përgjithshëm i Ministrisë palestineze të Shëndetësisë në Gaza, Munir al-Bursh, tha për media se jo vetëm sëmundjet, por edhe uria po marrin jetë në Gaza dhe se lufta duhet të ndalet menjëherë.

"Vdekjet në Gaza nuk shkaktohen më vetëm nga sëmundjet. Uria po merr gjithashtu jetë. Ekziston vetëm një zgjidhje: të ndalet lufta", tha Bursh, duke shtuar se imazhet e urisë në Gaza hedhin poshtë propagandën izraelite që thotë të kundërtën.

Izraeli vrau 1.590 punonjës të kujdesit shëndetësor në Gaza

Bursh, deklaroi se viktimat masive në sektorin e kujdesit shëndetësor janë pjesë e masakrës që po kryhet në Gaza.

"Vetëm 15 nga 38 spitalet që funksiononin më parë në Gaza janë pjesërisht funksionale. Mijëra punonjës të kujdesit shëndetësor janë vrarë ose ndaluar në sulme. 40.000 foshnja dhe 250.000 fëmijë janë në rrezik vdekjeje nga kequshqyerja", tha ai.

Të sugjeruara

"Afërsisht 1.590 punonjës të kujdesit shëndetësor janë vrarë në sulmet nga forcat pushtuese. Afërsisht 200 prej tyre janë mjekë. Për më tepër, forcat pushtuese ende po mbajnë të ndaluar 1.360 punonjës të kujdesit shëndetësor, përfshirë Dr. Husam Abu Safiyya, drejtorin e Spitalit Kamal Adwan", tha Bursh.

70 për qind e ilaçeve nuk janë të disponueshme

Bursh theksoi se gratë shtatzëna në Gaza po përballen me vështirësi të konsiderueshme për shkak të kequshqyerjes, duke vënë në dukje se 320 aborte janë regjistruar për shkak të kequshqyerjes.

Ai theksoi se ka pasur afërsisht 19.000 raste të diarresë së rëndë, pothuajse gjysma e të cilave janë fëmijë, dhe se qasja në ujë të pastër është jashtëzakonisht e vështirë për shkak të sulmeve dhe bllokadës.

Bursh njoftoi se afërsisht 70 për qind e ilaçeve nuk janë të disponueshme në Gaza.


Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us