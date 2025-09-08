RAJONI
Gjykata e apelit lë në fuqi masën "arrest në burg" për ish-presidentin e Shqipërisë, Ilir Meta
Ish-presidenti Meta është arrestuar më 21 tetor 2024, i dyshuar për kryerjen e disa veprave penale në lidhje me çështjen e njohur si "Kontrata e shërbimit CEZ-DIA" dhe për kontrata lobimi në ShBA" dhe aktualisht është në paraburgim.
Gjykata e apelit lë në fuqi masën "arrest në burg" për ish-presidentin e Shqipërisë, Ilir Meta / AFP
8 Shtator 2025

Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (GjPAKKO) ka lënë në fuqi masën "arrest në burg" për ish-presidentin e Shqipërisë, Ilir Meta.

Në një njoftim për mediat nga GjPAKKO-ja thuhet se kjo gjykatë ka vendosur në seancën e sotme miratimin e vendimit të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (GjKKO) ndaj Metës.

 Më 13 gusht 2025, GjKKO-ja kishte lënë në fuqi masën "arrest në burg" për ish-presidentin Meta, vendim i cili ishte dërguar në apel.

Sipas gjykatës së apelit, kundër vendimit të sotëm lejohet ankesë në Gjykatën e Lartë të Shqipërisë. 

Çështja ndaj ish-presidentit Meta

Ish-presidenti Meta është arrestuar më 21 tetor 2024, i dyshuar për kryerjen e disa veprave penale në lidhje me çështjen që është e njohur si "Kontrata e shërbimit CEZ-DIA" dhe për kontrata lobimi në ShBA" dhe aktualisht është në paraburgim. 

Sipas Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), Meta është i dyshuar për pastrim parash, korrupsion dhe mosdeklarim pasurish.

Karriera politike e Metës

Meta, i cili aktualisht është kryetar i partisë opozitare, Partisë së Lirisë, ka mbajtur poste të larta në institucionet e shtetit shqiptar.

Gjatë periudhës nëntor 1999 - shkurt 2002 ka qenë kryeministër i Shqipërisë. Nga shtatori 2013 deri në prill 2017, ai ka mbajtur postin e kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë.

Në periudhën korrik 2017 - korrik 2022, Meta ka qenë president i Republikës së Shqipërisë.

Ndërkohë, Meta ka mbajtur dhe disa poste ministrore në disa qeveri të Shqipërisë, si dhe ka qenë edhe deputet i Kuvendit të Shqipërisë.


