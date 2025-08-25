Të paktën 62.744 palestinezë janë vrarë në luftën gjenocidale të Izraelit kundër Rripit të Gazës që nga tetori 2023, njoftoi të hënën Ministria e Shëndetësisë.
Në një deklaratë, ministria tha se 58 persona janë vrarë dhe 308 të tjerë janë plagosur në 24 orët e fundit, duke e çuar numrin total të të plagosurve në 158.259.
Ministria raportoi gjithashtu për 11 vdekje të reja nga uria dhe kequshqyerja, përfshirë dy fëmijë, duke e rritur në 300 numrin e vdekjeve të lidhura me urinë, mes tyre 117 fëmijë.
“Shumë viktima mbeten të bllokuara nën rrënoja ose në rrugë”, tha ministria, duke vënë në dukje se ekipet e shpëtimit ende nuk mund të arrijnë tek ata për shkak të bombardimeve të vazhdueshme izraelite dhe mungesës së pajisjeve.
Që nga 18 marsi, kur Izraeli rifilloi fushatën ushtarake pasi theu marrëveshjen e armëpushimit dhe shkëmbimit të pengjeve, ministria e shëndetësisë tha se 10.900 palestinezë janë vrarë dhe 46.218 janë plagosur.
Ndërkohë, forcat izraelite vazhdojnë të shënjestrojnë civilët që kërkojnë ndihma humanitare, duke vrarë 28 persona dhe plagosur 184 të tjerë në 24 orët e fundit.
Sipas ministrisë, që nga 27 maji janë vrarë 2.123 palestinezë dhe mbi 15.615 janë plagosur ndërsa kërkonin ndihma.
Bllokada e plotë izraelite e Rripit të Gazës, në fuqi që nga fillimi i marsit, ka krijuar kushte katastrofike për 2,4 milionë banorët e enklavës, duke shkaktuar uri, përhapje të sëmundjeve dhe kolaps të shërbimeve thelbësore.