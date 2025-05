Zyrtarët e lartë të vendeve të rajonit kanë përcjellë mesazhet e ngushëllimit për tragjedinë në Koçani të Maqedonisë së Veriut, ku si pasojë e zjarrit në një në një diskotekë humbën jetën dhjetëra persona dhe mbi 100 të tjerë u plagosën.

Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, në reagimin e publikuar në rrjetet sociale ka shkruar se shpreh ngushëllimet e sinqerta për familjarët që humbën të afërmit e tyre dhe për të gjithë popullin e Maqedonisë së Veriut.

“I tronditur nga tragjedia e ndodhur, nga humbja e jetëve të reja dhe lëndimi i shumë të tjerëve nga zjarri i rënë në një diskotekë në qytetin Koçan të Maqedonisë së Veriut. Lutjet e mia dhe të popullit shqiptar shkojnë për të lënduarit, që të gjejnë shërim të shpejtë e të mos rëndojë më shumë dhimbja në qytetin e Koçanit”, ka shkruar Begaj.

Ndërkohë, në reagimin e kryeparlametares së Shqipërisë, Elisa Spiropali, thuhet: “Pikëllues lajmi mbi tragjedinë e tmerrshme në Koçani të Maqedonisë së Veriut, ku humbën jetën disa dhjetëra vajza e djem. Në këtë të diel të trishtuar, jam pranë familjeve që humbën njerëzit e tyre të dashur. Të lënduarve u uroj shërim të shpejtë.”

Në reagimin e tij në rrjetet sociale, kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka shkruar se i përcjell kryeministrit Hristijan Mickoski dhe autoriteteve të vendit fqinj ngushëllimet në emër të Shqipërisë e shqiptarëve, "duke shprehur gatishmërinë për çfarëdoqoftë ndihma jonë mund të jetë e nevojshme".

"Me një ndjenjë hidhërimi të veçantë u përcjell vëllezërve e motrave të Maqedonisë së Veriut ngushëllimet e mia për tragjedinë e madhe të Koçanit. Jam pa fjalë dhe lutem që të lënduarit të shërohen dhe që familjarët e viktimave të gjejnë forcën të përballojnë humbjen e tyre të pangushëllueshme", ka shkruar Rama.

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, në rrjetet sociale ka shkruar se humbja e shumë jetëve të moshave të reja është një tragjedi që nuk mund të përshkruhet.

"Ne shprehim ngushëllimet tona më të sinqerta dhe qëndrojmë pranë familjeve të viktimave dhe gjithë popullit të Maqedonisë së Veriut në këtë kohë të vështirë", ka shkruar Osmani.

Edhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka shprehur ngushëllime për tragjedinë dhe ka uruar shërim të shpejt për të lënduarit.

“Me pikëllim të thellë mësova për humbjen shkatërruese të 51 jetëve në Koçan të Maqedonisë së Veriut, si pasojë e një shpërthimi tragjik zjarri në një klub nate. Shpreh ngushëllimet e mia më të thella për familjet që humbën më të dashurit e tyre, si dhe për liderët dhe qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të gjithë vendit në këtë kohë pikëllimi. Të lënduarve u uroj shërim të shpejtë dhe të plotë”, publikoi Kurti.

Në lidhje me tragjedinë, ka reaguar edhe ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës, Donika Gërvalla, e cila në rrjetet sociale është shprehur se është e pikëlluar thellësisht nga humbja tragjike e jetëve në një zjarr në Maqedoninë e Veriut. "Mendimet tona janë me viktimat dhe familjet e tyre. Kosova solidarizohet", ka shkruar Gërvalla.

Presidenti serb, Aleksandar Vuçiq, në mesazhin e tij të publikuar në rrjetet sociale ka shkruar se shpreh ngushëllimet më të thella për familjet e viktimave nga zjarri në diskotekën në Koçani, si dhe solidaritetin me popullin e Maqedonisë së Veriut në këto kohë të vështira.

“Mendimet tona janë me të gjithë ata që kanë humbur të dashurit e tyre dhe me ata që luftojnë për jetën e tyre. Serbia është gjithmonë e gatshme për të ofruar çdo ndihmë të nevojshme për miqtë e saj, në përputhje me mundësitë e saj”, ka shkruar Vuçiq.

Në një reagim nga Ministria e Punëve të Jashtme e Malit të Zi thuhet se Mali i Zi qëndron në solidaritet me Maqedoninë e Veriut në këtë kohë të vështirë.

"Jemi thellësisht të pikëlluar nga zjarri tragjik në Koçani, i cili ka marrë kaq shumë jetë. Ngushëllimet tona të përzemërta për familjet e viktimave dhe popullin e Maqedonisë së Veriut. Mendimet tona janë me të gjithë ata që janë prekur nga kjo tragjedi e madhe dhe urojmë shërim të shpejtë dhe të plotë për të plagosurit", thuhet në reagimin e MPJ-së së Malit të Zi.

Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë së Veriut, Panço Toshkovski, ka konfirmuar se të paktën 51 persona kanë humbur jetën në një diskotekë në Koçani, ku mbrëmë ka shpërthyer një zjarr gjatë një ngjarje argëtimi nga një grup muzikor.